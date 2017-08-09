Каррера: «Из Гарая и Луана выбрал бы первого»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможных трансферах клуба.

«Я говорил, что предпочту Гарая Луану? Если оба придут в «Спартак», я буду очень рад. Из двух я бы выбрал Гарая, потому что с Таски ситуация еще непонятна: останется он или уходит. Так что я предпочитаю выбрать покупку защитника. Хотя, если мне купят 4-5 игроков, я буду рад еще больше.

Смолова и Канунникова я бы хотел видеть в составе, я не отказывался от них. Хочу, чтобы это было ясно. Но были некоторые обстоятельства, которые заставили отменить сделку», – сказал итальянец.

Согласно последней информации, Гарай согласовал с клубом условия личного контракта.