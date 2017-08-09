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    Каррера: «Из Гарая и Луана выбрал бы первого»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможных трансферах клуба.

    «Я говорил, что предпочту Гарая Луану? Если оба придут в «Спартак», я буду очень рад. Из двух я бы выбрал Гарая, потому что с Таски ситуация еще непонятна: останется он или уходит. Так что я предпочитаю выбрать покупку защитника. Хотя, если мне купят 4-5 игроков, я буду рад еще больше.

    Смолова и Канунникова я бы хотел видеть в составе, я не отказывался от них. Хочу, чтобы это было ясно. Но были некоторые обстоятельства, которые заставили отменить сделку», – сказал итальянец.

    Согласно последней информации, Гарай согласовал с клубом условия личного контракта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2017 23:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 10 августа 2017, 02:23

      Берите двух:D

      2
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      Рейтинг: +34

      leonleon 10 августа 2017, 00:17

      Однозначно Гарай

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 9 августа 2017, 23:49

      Между первым и вторым перерывчик небольшим)))

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 9 августа 2017, 23:49

      да,4-5 классных игроков?массимо это-ж не газпром.

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко > Зенит 12 10 августа 2017, 07:29

      пол страны без газы живет, а они хуйней занимаются

      1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Зенит 12 10 августа 2017, 12:38

      ничего не имею.это газпром имеет все население россии,тарифы сука ебут.

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