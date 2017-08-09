«Спартак» переиграл «Арсенал», Зе Луиш забил второй гол

С победой краснобелые. С надеждой на следующую игру. Но блин, такие не забивать?!
Московский «Спартак» одержал победу над «Арсеналом» из Тулы в рамках встречи пятого тура чемпионата России – 2:0. Голами отметились Квинси Промес и Зе Луиш.
«Бомбардир» предлагает посмотреть на гол с «Открытие Арены».
За событиями матча можно следить в текстовой онлайн-трансляции.
1:0 – Промес, 20
@fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #СпартакАрсенал 1:0 20' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/w2pZ9Jc8Jf— (@rfpl) 9 августа 2017 г.
2:0 – Зе Луиш, 84
@fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #СпартакАрсенал 2:0 84' Зе Луиш pic.twitter.com/5wcMcgXqpd— (@rfpl) 9 августа 2017 г.