«Спартак» переиграл «Арсенал», Зе Луиш забил второй гол

Московский «Спартак» одержал победу над «Арсеналом» из Тулы в рамках встречи пятого тура чемпионата России – 2:0. Голами отметились Квинси Промес и Зе Луиш.

«Бомбардир» предлагает посмотреть на гол с «Открытие Арены».

За событиями матча можно следить в текстовой онлайн-трансляции.

1:0 – Промес, 20

2:0 – Зе Луиш, 84