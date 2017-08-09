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    «Спартак» переиграл «Арсенал», Зе Луиш забил второй гол

    Московский «Спартак» одержал победу над «Арсеналом» из Тулы в рамках встречи пятого тура чемпионата России – 2:0. Голами отметились Квинси Промес и Зе Луиш.

    «Бомбардир» предлагает посмотреть на гол с «Открытие Арены».

    За событиями матча можно следить в текстовой онлайн-трансляции.

    1:0 – Промес, 20

    2:0 – Зе Луиш, 84

    Источник: РПЛ

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    09.08.2017 21:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 9 августа 2017, 22:31

      С победой краснобелые. С надеждой на следующую игру. Но блин, такие не забивать?!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2017, 21:49

      Столько моментов упустил-обязан был забивать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 9 августа 2017, 21:43

      Как вот можно было 3 в 1 не забить,ума не приложу. А так всех с победой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 9 августа 2017, 21:42

      зе - ноль

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 августа 2017, 21:39

      Чуть ниже пробей, и габулова унесли бы на носилках)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 9 августа 2017, 20:52

      Разве не офсайд??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 9 августа 2017, 20:27

      Зе Луиш снова традиционно не забивает из супервыгоднейшего положения.

      4
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 августа 2017, 20:26

      Пашалич потихоньку вливается в семью красно белых!!!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2017, 20:24

      Промес красавчик.

      6
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