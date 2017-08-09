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    Матч «Спартак» — «Арсенал» не будет перенесен

    Матч 5-го тура чемпионата России между «Спартаком» и тульским «Арсеналом» состоится сегодня на «Открытие Арене». Напомним, ранее со стадиона было эвакуировано несколько десятков человек после звонка об угрозе взрыва. Мужчина, сообщивший об этом, уже задержан полицией.

    По словам службы, которая отвечает за проведение матча, никакой угрозы проведению встречи на данный момент нет. Игра пройдет по расписанию.

    Начало матча «Спартак» – «Арсенал» назначено на 19:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2017 12:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 9 августа 2017, 12:55

      Не боись спартак!

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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 9 августа 2017, 12:49

      По хорошему не дай бог где то рванет пострадает мирный народ вне зависимости за какой клуб болеет.

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