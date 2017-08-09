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    Полиция задержала мужчину, анонимно сообщившего об угрозе взрыва на «Открытие Арене»

    Нетрезвый мужчина, который подозревается в совершении звонка об угрозе взрыва на стадионе «Открытие Арена», задержан полицией.

    «Гражданин, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, такие признаки были на момент его задержания, обратился на «02», сообщил об угрозе взрыва. Было все проверено, ничего опасного обнаружено не было. Мужчина был доставлен в отдел полиции», – рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

    Напомним, ранее на стадионе «Открытие Арена», которая является домашним для «Спартака», объявлена угроза взрыва. Со стадиона было эвакуировано несколько десятков человек.

    Сегодня на «Открытие Арена» должен пройти матч пятого тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Арсенал». Начало игры назначено на 19:30 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    09.08.2017 10:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 августа 2017, 16:14

      денег на билет нехватило от обиды?

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 августа 2017, 15:32

      Позвони мне, позвони...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 9 августа 2017, 13:04

      а нельзя ли его публично выпороть, чтобы другим безмозглым тупням было неповадно. хорошо бы еще штраф солидный..

      4
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > alp 9 августа 2017, 15:45

      нуу, за телефонный терроризм весьма строго наказывают, вплоть до реального срока. солидный штраф - это как минимум.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 9 августа 2017, 11:36

      Ай да Дзюба, ай да молодец.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 9 августа 2017, 11:14

      Быстро научились ловить этих анонимов. Что им мешает так же быстро раскрывать другие преступления?

      2
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      ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 > Argon 9 августа 2017, 11:46

      А что тут сложного найти такого анонима. Они же не от большого ума это делают. Напился, звякнул со своего номера, а дальше дело техники. Другие преступления делаются более продумано, поэтому и раскрыть их сложнее.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1168

      Argon > alex1004 9 августа 2017, 21:34

      Надо быть совсем безмозглым, чтоб со своего телефона звонить

      0
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 9 августа 2017, 11:03

      Интересно, наш придурок, или засланый казачёк - туляк, коняга или ещё какой залётный? Или просто пьяный дебил?

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      Рейтинг: +17808

      ilichkadr > Дядя Серёжа 9 августа 2017, 11:13

      Обычный искатель приключений. Украл, выпил в тюрьму-романтика.

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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Дядя Серёжа 9 августа 2017, 12:35

      ...просто, пьяный дебил, сообщил бы о угрозе взрыва, ну, допустим в условном ТЦ или школе )
      Стадион - объект не однозначный для обычного хулигана!

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