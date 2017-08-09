Полиция задержала мужчину, анонимно сообщившего об угрозе взрыва на «Открытие Арене»

Нетрезвый мужчина, который подозревается в совершении звонка об угрозе взрыва на стадионе «Открытие Арена», задержан полицией.

«Гражданин, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, такие признаки были на момент его задержания, обратился на «02», сообщил об угрозе взрыва. Было все проверено, ничего опасного обнаружено не было. Мужчина был доставлен в отдел полиции», – рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Напомним, ранее на стадионе «Открытие Арена», которая является домашним для «Спартака», объявлена угроза взрыва. Со стадиона было эвакуировано несколько десятков человек.

Сегодня на «Открытие Арена» должен пройти матч пятого тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Арсенал». Начало игры назначено на 19:30 по московскому времени.