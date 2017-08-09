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    На «Открытие Арене» объявлена угроза взрыва

    На стадионе «Открытие Арена», которая является домашним для «Спартака», объявлена угроза взрыва, сообщает телеканал «Рен ТВ». Со стадиона эвакуировано несколько десятков человек.

    В данный момент на месте работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства инцидента уточняются. В ГУВД столице сообщили, что об угрозе взрыва сообщил нетрезвый мужчина. По факту произошедшего проводится проверка.

    Стоит отметить, что сегодня на «Открытие Арена» должен пройти матч пятого тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Арсенал». Начало игры назначено на 19:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 10:25
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 9 августа 2017, 13:31

      тренировка для ментов!!! не помешает)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 9 августа 2017, 13:13

      Нетрезвые люди держут ГУВД в тонусе и это хорошо, смутные времена, мало ли что?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 августа 2017, 11:59

      Угроза взрыва пуканов у фанатов Спартака

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      westminster1 9 августа 2017, 11:56

      угроза взрыва свинских пуканов после знатного проёба

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 9 августа 2017, 11:27

      Зря того алкаша-вдвешника конявого так рано выпустили...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 9 августа 2017, 11:22

      Эт все Промес со своим пердежом.

      5
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 > Yurok161 9 августа 2017, 13:00

      Огурцы турецкие жрёт,москвич Антоха!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 9 августа 2017, 11:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А если бобахнет и нет у свиней и стадика был и не стало

      -6
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 9 августа 2017, 11:06

      Алконавта надо найти, штрафануть на сумму затраченную на его поиски и ущерб из-за звонка и припаять "трёшечку".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 9 августа 2017, 10:58

      Хошь ба нашли придурка.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Дядя Серёжа 9 августа 2017, 11:56

      Не важно на чьем стадионе могут найти бомбу не дай бог, мы в одной стране живем и тут не надо делить принадлежность клубам. Потому что может погибнуть любой человек и шутить про такое не стоит в комментах

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 августа 2017, 10:55

      Это чё шутка такая?
      Подготовка к ЧМ 2018?
      Может это заговор против Спартака?
      Что скажут мутки ,симоняны, ловчевы,бубны ?

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