На «Открытие Арене» объявлена угроза взрыва

На стадионе «Открытие Арена», которая является домашним для «Спартака», объявлена угроза взрыва, сообщает телеканал «Рен ТВ». Со стадиона эвакуировано несколько десятков человек.

В данный момент на месте работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства инцидента уточняются. В ГУВД столице сообщили, что об угрозе взрыва сообщил нетрезвый мужчина. По факту произошедшего проводится проверка.

Стоит отметить, что сегодня на «Открытие Арена» должен пройти матч пятого тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Арсенал». Начало игры назначено на 19:30 по московскому времени.