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    Пашалич: «Рад оказаться в «Спартаке». В команде меня окружают дружелюбные люди»

    Новичок «Спартака» Марио Пашалич поделился первыми впечатлениями от пребывания в России. Напомним, что 22-летний серб перешел в московский клуб на правах аренды из «Челси» до конца сезона-2017/18.

    – У нас уже завязались хорошие отношения с партнерами. Считаю, что у «Спартака» очень сильная средняя линия. За многими ее представителями следил еще до того, как подписал контракт с клубом. Рад, что у меня будет сильная конкуренция.

    – Что вас удивило в России?

    – Знаете, в мои 22 года я сменил несколько чемпионатов, Россия стала четвертой страной, где буду играть в футбол. Не вижу проблем для адаптации, уже нащупал хорошие взаимосвязи в команде, меня окружают дружелюбные люди, которые помогают.

    – На какой позиции видите себя в «Спартаке» – глубоко в опорной зоне или ближе к «под нападающими»?

    – Основная позиция – «восьмерка», центр полузащиты при классической расстановке. Но в принципе могу использоваться в любой роли в центре поля.

    – 20 минут в Санкт-Петербурге помогли помочь лучше понять российский футбол?

    – Да, эти 20 минут стали важными, ведь я действительно начал становиться частью команды. У нас завтра следующая игра, и с этой точки зрения тот отрезок стал важным.

    – В «Монако» именно вы вытеснили Бакайоко из стартового состава. Сейчас он «Челси», а вы – в России...

    – Прошлый сезон вышел для него хорошим, с клубом он дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. Не стоит удивляться такому трансферу. У меня же были некоторые сложности с получением на работу в Англии. В любом случае я рад, как развивается моя карьера и что оказался в «Спартаке».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2017 19:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 9 августа 2017, 07:20

      Сборы с Конте прошел, форма должна быть на уровне.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 августа 2017, 19:56

      к дружелюбным надо было в Махачкалу ехать,браат..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 8 августа 2017, 19:55

      Средняя линия у Спартака хорошая, ей бы креативнисти и скорости добавить и глядишь дойдет дело до забора с самогоном и гитарой.

      7
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      Рейтинг: +4024

      raritet 8 августа 2017, 19:37

      Вот так Пашалич и познакомился с Зенитом.

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 августа 2017, 19:35

      У нас сложностей с получением работы нет, так что играй и приноси пользу команде.

      8
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