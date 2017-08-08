Пашалич: «Рад оказаться в «Спартаке». В команде меня окружают дружелюбные люди»

Новичок «Спартака» Марио Пашалич поделился первыми впечатлениями от пребывания в России. Напомним, что 22-летний серб перешел в московский клуб на правах аренды из «Челси» до конца сезона-2017/18.

– У нас уже завязались хорошие отношения с партнерами. Считаю, что у «Спартака» очень сильная средняя линия. За многими ее представителями следил еще до того, как подписал контракт с клубом. Рад, что у меня будет сильная конкуренция.

– Что вас удивило в России?

– Знаете, в мои 22 года я сменил несколько чемпионатов, Россия стала четвертой страной, где буду играть в футбол. Не вижу проблем для адаптации, уже нащупал хорошие взаимосвязи в команде, меня окружают дружелюбные люди, которые помогают.

– На какой позиции видите себя в «Спартаке» – глубоко в опорной зоне или ближе к «под нападающими»?

– Основная позиция – «восьмерка», центр полузащиты при классической расстановке. Но в принципе могу использоваться в любой роли в центре поля.

– 20 минут в Санкт-Петербурге помогли помочь лучше понять российский футбол?

– Да, эти 20 минут стали важными, ведь я действительно начал становиться частью команды. У нас завтра следующая игра, и с этой точки зрения тот отрезок стал важным.

– В «Монако» именно вы вытеснили Бакайоко из стартового состава. Сейчас он «Челси», а вы – в России...

– Прошлый сезон вышел для него хорошим, с клубом он дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. Не стоит удивляться такому трансферу. У меня же были некоторые сложности с получением на работу в Англии. В любом случае я рад, как развивается моя карьера и что оказался в «Спартаке».