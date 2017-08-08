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    Моуринью: «Рад возможности побороться за Суперкубок УЕФА против сильнейшего клуба континента»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против «Реала». Португальский специалист отметил, что у него отличные отношения со многими игроками мадридской команды, которую он ранее тренировал.

    «Я очень рад возможности побороться за Суперкубок УЕФА против сильнейшего клуба континента. Играть против чемпиона Европы – всегда огромная честь, а тут идет речь еще и о команде с самой богатой историей и наибольшим количеством трофеев. Нам очень важно сыграть в свой футбол и получить удовольствие от этого особенного момента, ведь шанс выиграть Суперкубок УЕФА ты получаешь нечасто.

    С некоторыми из бывших подопечных в «Реале» у меня отличные отношения, мы находимся на связи, созваниваемся, с другими никак не общаюсь. Точно такая же ситуация с игроками «Челси», «Интера» и «Порту». Если завтра в туннеле после игры я встречу своих бывших игроков, то буду рад им всем», – сказал Моуринью.

    Напомним, матч «Реал» – «Манчестер Юнайтед» пройдет во вторник в Скопье и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    08.08.2017 01:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      RGeroy 8 августа 2017, 08:57

      МЮ надо подниматься, не дело такому клубу болтаться в середняках.
      И тренер МЮ должен быть уверен в том, что его команда будет биться с лучшими клубами мира.
      А судя по тому что говорит Маур, так он уже заранее списывает своих игроков и клуб.
      Однозначно ставя Реал гораздо выше МЮ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 8 августа 2017, 08:01

      Удачи тебе Жозе и МЮ,сегодня вечером.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 8 августа 2017, 06:12

      Выигрывай в этом сезоне ЛЧ и в следующем Суперкубке знакомых не встретишь. Их нет ни в Питере, ни в Краснодаре.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 8 августа 2017, 04:51

      Льстит

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