Моуринью: «Рад возможности побороться за Суперкубок УЕФА против сильнейшего клуба континента»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против «Реала». Португальский специалист отметил, что у него отличные отношения со многими игроками мадридской команды, которую он ранее тренировал.

«Я очень рад возможности побороться за Суперкубок УЕФА против сильнейшего клуба континента. Играть против чемпиона Европы – всегда огромная честь, а тут идет речь еще и о команде с самой богатой историей и наибольшим количеством трофеев. Нам очень важно сыграть в свой футбол и получить удовольствие от этого особенного момента, ведь шанс выиграть Суперкубок УЕФА ты получаешь нечасто.

С некоторыми из бывших подопечных в «Реале» у меня отличные отношения, мы находимся на связи, созваниваемся, с другими никак не общаюсь. Точно такая же ситуация с игроками «Челси», «Интера» и «Порту». Если завтра в туннеле после игры я встречу своих бывших игроков, то буду рад им всем», – сказал Моуринью.

Напомним, матч «Реал» – «Манчестер Юнайтед» пройдет во вторник в Скопье и начнется в 21:45 по московскому времени.