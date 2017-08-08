Канчельскис: «Спартак»? В игре с «Зенитом» мы увидели команду, которая будет представлять Россию в Лиге чемпионов»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Канчельскис подверг критике игру красно-белых в матче 4-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:5). По мнению Канчельскиса, московской команде необходимо приобрести новых игроков.

«Думаю, эйфория чемпионства продолжается. В прошлом сезоне была неразбериха в других клубах, и «Спартак» этим воспользовался. Сейчас перед «Спартаком» стоят новые вызовы.

Соответственно, нужно усиление и просто необходимы новые игроки. Но, видимо, красно-белые считают, что им ничего не нужно.

Ну, и собственно, мы увидели команду, которая будет представлять нашу страну в Лиге чемпионов. И если они хотят чего-либо добиться в этом турнире, то им точно нельзя играть так, как они сыграли с «Зенитом», – сказал Канчельскис.