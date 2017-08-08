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    Канчельскис: «Спартак»? В игре с «Зенитом» мы увидели команду, которая будет представлять Россию в Лиге чемпионов»

    Бывший футболист «Спартака» Андрей Канчельскис подверг критике игру красно-белых в матче 4-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:5). По мнению Канчельскиса, московской команде необходимо приобрести новых игроков.

    «Думаю, эйфория чемпионства продолжается. В прошлом сезоне была неразбериха в других клубах, и «Спартак» этим воспользовался. Сейчас перед «Спартаком» стоят новые вызовы.

    Соответственно, нужно усиление и просто необходимы новые игроки. Но, видимо, красно-белые считают, что им ничего не нужно.

    Ну, и собственно, мы увидели команду, которая будет представлять нашу страну в Лиге чемпионов. И если они хотят чего-либо добиться в этом турнире, то им точно нельзя играть так, как они сыграли с «Зенитом», – сказал Канчельскис.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.08.2017 00:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      yuraso66 8 августа 2017, 14:38

      4-е место в группе за ними похоже будет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 8 августа 2017, 14:08

      Раз в десятилетие и палка стреляет, может для Спартака это тот самый сезон? Ну может повезёт, может проскочет? А? Может увидим Спартак в европе весной? Ребята - НАДО!!!

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave 8 августа 2017, 13:25

      Да им вообще никак нельзя играть, лучше уж не позориться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 8 августа 2017, 10:33

      Хрюшки? Они такие же смешные, как майданные хохлы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 августа 2017, 08:18

      Да уж, настораживает.. Опять будет 1-18...

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 8 августа 2017, 07:21

      а что только Цска да Зенит имеют право в ЛЧ пролетать?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 8 августа 2017, 06:09

      Перед 5:1 у Зенита было дохлое 0:1 в Европе. Ты что говорил?

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 8 августа 2017, 04:58

      в еврокубка это самый худший клуб это и так все знают

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 8 августа 2017, 00:48

      Все верно.

      -1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 августа 2017, 00:33

      Как ты догадался, Капитан Очевидность?

      0
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