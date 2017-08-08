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  • Канчельскис: «Спартак»? В игре с «Зенитом» мы увидели команду, которая будет представлять Россию в Лиге чемпионов»

Канчельскис: «Спартак»? В игре с «Зенитом» мы увидели команду, которая будет представлять Россию в Лиге чемпионов»

8 августа 2017, 00:27
10

Бывший футболист «Спартака» Андрей Канчельскис подверг критике игру красно-белых в матче 4-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:5). По мнению Канчельскиса, московской команде необходимо приобрести новых игроков.

«Думаю, эйфория чемпионства продолжается. В прошлом сезоне была неразбериха в других клубах, и «Спартак» этим воспользовался. Сейчас перед «Спартаком» стоят новые вызовы.

Соответственно, нужно усиление и просто необходимы новые игроки. Но, видимо, красно-белые считают, что им ничего не нужно.

Ну, и собственно, мы увидели команду, которая будет представлять нашу страну в Лиге чемпионов. И если они хотят чего-либо добиться в этом турнире, то им точно нельзя играть так, как они сыграли с «Зенитом», – сказал Канчельскис.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей Федун Леонид
Комментарии (10)
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Супермачо
1502141592
Как ты догадался, Капитан Очевидность?
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Павел Амурский
1502142539
Все верно.
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bashnat013
1502157529
в еврокубка это самый худший клуб это и так все знают
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Дядя Серёжа
1502161753
Перед 5:1 у Зенита было дохлое 0:1 в Европе. Ты что говорил?
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Александ1982
1502166066
а что только Цска да Зенит имеют право в ЛЧ пролетать?!
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mihail200606
1502169508
Да уж, настораживает.. Опять будет 1-18...
Ответить
paracetamol
1502177610
Хрюшки? Они такие же смешные, как майданные хохлы.
Ответить
seawave
1502187932
Да им вообще никак нельзя играть, лучше уж не позориться.
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monser08
1502190512
Раз в десятилетие и палка стреляет, может для Спартака это тот самый сезон? Ну может повезёт, может проскочет? А? Может увидим Спартак в европе весной? Ребята - НАДО!!!
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yuraso66
1502192299
4-е место в группе за ними похоже будет
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