Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панов: «Зенит» с победой, «Спартак» – чемпион»

    Экс-нападающий «Зенита» Александр Панов, побывавший на матче четвертого тура РФПЛ со «Спартаком», поблагодарил всех за поддержку, а также поздравил петербургскую команду с разгромной победой над красно-белыми (5:1).

    Напомним, после встречи, проходившей в Санкт-Петербурге, между болельщиками сине-бело-голубых и бывшим футболистом, прибывшим на поединок в шарфе «Спартака», произошла небольшая перепалка. По словам самого Панова, фанаты не пытались воздействовать на него физически.

    «Дорогие друзья. Благодарю за поддержку. У меня все в порядке. Атмосфера отличная на стадионе. «Зенит» с победой, «Спартак» – чемпион», – написал Панов в своем твиттере.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2017 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 7 августа 2017, 20:25

      Противно было смотреть , как быдло из "культурной" столицы на него набросилось, понятно в семье не без уродов, но это хулиганка чистой воды,
      а ещё не приятней реакция полицаев на происходящее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      MaxKlim 7 августа 2017, 19:43

      У него лицо краснющее такое, может я и ошибаюсь но помойму он жестко бухает!! У меня знакомый (сосед) ну алкаш тот еще, так вот у него лицо такое же краснющее.!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      ЭМФ 7 августа 2017, 19:05

      Панов-Punks not dead )))!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2017, 18:43

      Верно сказано. Молодец Александр!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 7 августа 2017, 18:35

      Эх,Санек!Снять напряжение порой Нам помогает алкоголь. Но чаще все-таки друг мой, Он причиняет зло и боль!О пьянстве сколь не говори,
      Давно известно на Руси.Проблема в нас самих друзья,
      Без меры пить совсем нельзя! Да Зенит победил!Но Спартак ЧЕМПИОН!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 7 августа 2017, 18:28

      Опух маленько бедняга!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 7 августа 2017, 18:25

      Прям питерский марадона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1308

      Taps 7 августа 2017, 18:19

      Много пьёт пива и звездит не по делу.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 7 августа 2017, 18:08

      Да,придётся этому мужичку по Питеру как ниндзя передвигаться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 августа 2017, 17:16

      Все правильно Зенит с победой,Спартак-чемпион.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11