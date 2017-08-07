Панов: «Зенит» с победой, «Спартак» – чемпион»

Экс-нападающий «Зенита» Александр Панов, побывавший на матче четвертого тура РФПЛ со «Спартаком», поблагодарил всех за поддержку, а также поздравил петербургскую команду с разгромной победой над красно-белыми (5:1).

Напомним, после встречи, проходившей в Санкт-Петербурге, между болельщиками сине-бело-голубых и бывшим футболистом, прибывшим на поединок в шарфе «Спартака», произошла небольшая перепалка. По словам самого Панова, фанаты не пытались воздействовать на него физически.

«Дорогие друзья. Благодарю за поддержку. У меня все в порядке. Атмосфера отличная на стадионе. «Зенит» с победой, «Спартак» – чемпион», – написал Панов в своем твиттере.