Павлюченко хочет видеть в «Спартаке» суперзащитников из «Реала» или «Барселоны»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко считает, что красно-белым не потребуется усиление состава до зимнего перерыва. Он уверен, что «Спартак» и сейчас выглядит конкурентоспособным.

– Какие позиции необходимо усилить до закрытия трансферного окна?

– Мне кажется, до зимы «Спартаку» никто не нужен. Подбор игроков великолепный. Ребята мобильные, техничные, каждый четко знает, что надо делать на поле. С конкуренцией все в порядке, ни одна позиция явно не «провисает».

– А центр обороны?

– Понятно, в идеале хотелось бы взять суперзащитников из «Реала» или «Барселоны». Но к нам они точно не поедут.