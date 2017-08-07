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    Павлюченко хочет видеть в «Спартаке» суперзащитников из «Реала» или «Барселоны»

    Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко считает, что красно-белым не потребуется усиление состава до зимнего перерыва. Он уверен, что «Спартак» и сейчас выглядит конкурентоспособным.

    – Какие позиции необходимо усилить до закрытия трансферного окна?

    – Мне кажется, до зимы «Спартаку» никто не нужен. Подбор игроков великолепный. Ребята мобильные, техничные, каждый четко знает, что надо делать на поле. С конкуренцией все в порядке, ни одна позиция явно не «провисает».

    – А центр обороны?

    – Понятно, в идеале хотелось бы взять суперзащитников из «Реала» или «Барселоны». Но к нам они точно не поедут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2017 11:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 августа 2017, 13:19

      Какая то странная оценка команды у Романа "..Подбор игроков великолепный..". А чего ж тогда столь Великолепные вчера так позорно обделались?! Оксюморон однако..

      4
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 7 августа 2017, 12:33

      Суперзащитники из «Реала» или «Барселоны» не хотят видеть себя в этом ......:)))

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 августа 2017, 11:47

      Да, подбор просто закачаешься. На обоих флангах обороны - дыры, Джикия, который слов нет - боец и очень старается, но в принципе не умеет чисто делать подкат - лучший центрдеф, альтернативе Глушакову с Фернандо в опорной зоне нет в принципе, Самедов на левом фланге смещает Квинси туда, где он практически непродуктивен, но если его вернуть на правый, то на левый поставить вообще некого, Адриано играет "матч-через-три", Зе не забивает скоро год, но любой, кто выходит вместо него, ослабляет игру, основной кипер теперь ещё и "славы" Филимонова захотел.... Всё просто блестяще, Рамоса и Пике нам (прости, Жора) - и всех порвем.

      2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 7 августа 2017, 11:37

      Ром,ну какие барсы и реалы?))) К нам каннуников не хочет ,а ты)))

      4
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