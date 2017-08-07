Кьеллини не верит в «Милан» и считает главным конкурентом «Наполи»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не верит в чемпионские амбиции обновленного «Милана» в новом сезоне.

«Из года в год «Ювентус» находит в себе силы, ставит цели и достигает их, но делать это с каждым сезоном все сложнее и сложнее. Команды иначе настраиваются на чемпиона.

Претенденты на скудетто в этом году? Наверняка это будет «Наполи». У них хорошая команда, они выглядят сильными. «Милан»? Да, они провели большую трансферную кампанию, приобрели девять новых футболистов. Но невозможно выиграть скудетто, когда происходит столько изменений», – сказал Кьеллини.

Напомним, что чемпионат в Серии А стартует 19 августа.