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    Кьеллини не верит в «Милан» и считает главным конкурентом «Наполи»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не верит в чемпионские амбиции обновленного «Милана» в новом сезоне.

    «Из года в год «Ювентус» находит в себе силы, ставит цели и достигает их, но делать это с каждым сезоном все сложнее и сложнее. Команды иначе настраиваются на чемпиона.

    Претенденты на скудетто в этом году? Наверняка это будет «Наполи». У них хорошая команда, они выглядят сильными. «Милан»? Да, они провели большую трансферную кампанию, приобрели девять новых футболистов. Но невозможно выиграть скудетто, когда происходит столько изменений», – сказал Кьеллини.

    Напомним, что чемпионат в Серии А стартует 19 августа.

    Источник: Calciomercato

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    07.08.2017 11:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5444

      Приус 8 августа 2017, 08:09

      Милан укрепляется серьезно, обострит борьбу

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 августа 2017, 07:52

      Согласен, Ювентус отстоит титул, состав у них с запасом прочности.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 7 августа 2017, 12:38

      Поживем - увидим.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > SKS6891 8 августа 2017, 07:52

      Милан поботется, но едва ли победит.

      5
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