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    Червиченко считает, что объективное судейство выбило почву из-под ног у «Спартака» в матче с «Зенитом»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о причинах разгромного поражения красно-белых от «Зенита». По его словам здесь есть два фактора: лучшая работа на трансферном рынке и объективное судейство.

    Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    – Можно ли назвать результат матча «Зенит» – «Спартак» обескураживающим? Что случилось с красно-белыми?

    – Уже после 30-й минуты было понятно, что «Зенит» выиграет, игра складывалась в пользу команды Манчини. Хотя тогда еще не было понятно, что результат получится таким унизительным для «Спартака». Что произошло? Думаю, что, во-первых, «Зенит» гораздо лучше отработал на трансферном рынке. Во-вторых, случилось объективное судейство. Оно выбило почву из-под ног у футболистов «Спартака». Они пытались выпрашивать у судьи наказания для зенитовцев, но когда поняли, что Вилков на это не реагирует, порой стали вести себя по-хамски. Они били игроков «Зенита» по ногам. То, что у спартаковцев проходило в матчах с другими соперниками, в этом матче стало наказываться карточками. От этого психоз у игроков Карреры усилился. На поле им невозможно было что-то сделать против «Зенита»: начали «проседать», а, получив карточки, уже не могли играть жестко.

    – Неужели «Зенит» настолько силен? Кто-то сможет его остановить в чемпионате России?

    – Последний матч в Лиге Европы (против «Бней Иегуды» – 0:1, проведенный другим составом) показал, что «Зенит» может играть очень уныло и плохо. Встреча со «Спартаком» поставила все на свои места. Новые покупки Манчини разительно отличаются от тех, что делались раньше. Сейчас видно, что в «Зените» действительно трудятся специалисты, которые знают свое дело. Они приобрели хороших игроков, а не так, как это делают в «Спартаке», где покупают, словно, чтобы ограбить хозяина клуба. Паредес, Дриусси и Маммана сумели влиться в команду и уже выполняют основную роль в команде, они строят игру. Это усиление, «свежая кровь», за счет нее «Зенит» так и выглядит. Смольников и Шатов, например, как периодически ошибались, так и ошибаются, а аргентинцы играют практически безупречно.

    – Грустно было наблюдать за разминавшимся у бровки Артемом Дзюбой. Он ведь так хотел сыграть полный матч против «Спартака». Какие у него перспективы в команде Манчини?

    – Что поделать. Игра стала складываться, что его появление было не нужным. Дзюба игрок хороший, но он таранного типа. Спартаковцы знают, как с ним играть, да и сам Дзюба пока не в очень хорошей форме. «Зениту» главным было одержать принципиальную победу, что и удалось сделать. Это поражение отбрасывает «Спартак» далеко назад (на 10-е место). В ближайших трех турах «Спартаку» еще предстоит сыграть с ЦСКА и «Локомотивом», так что чемпионат для красно-белых может, в принципе, закончиться уже в августе. Очень важно, когда ты одного из своих главных соперников так отбрасываешь назад, как это сделал «Зенит». Тут уж не до сантиментов – выпускать Дзюбу против «Спартака» или нет. Артем практически не сыграл со «Спартаком», ну и что? Вый­дет против «Урала» и там забьет. Думаю, ему не надо зацикливаться. Не стоит сейчас давить на Дзюбу. Пишут, что он не играет, не попадает в состав. Я думаю, что Артем даже немножко начинает зажиматься от этого. Надо «отпустить» его, позволить набрать форму. Он еще заиграет и в сборной, и «Зениту» будет помогать.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    07.08.2017 07:43
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 8 августа 2017, 00:27

      "Обиженный". Опять вылил ведро помоев на клуб, который сам когда то развалил. Что возьмёшь с убогого?

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 августа 2017, 19:12

      Одной фамилией всё сказано. Человек беспринципно готов подлизать всем и вся, лишь бы как-то задеть Спартак. Жалкая амёба, раз для него это единственное, что радует и придаёт смысл его жизни.

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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 7 августа 2017, 15:42

      Судья не прогнулся, но пендаль нищим все-таки подал.

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      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN 7 августа 2017, 12:33

      червиченко зарплату в газпроме что-ли получает?лишь бы пнуть по поводу и без... ну проиграли - сейчас может зашевелится селекция...хотя...нет такой газовой трубы у СПАРТАКА - поэтому усиления равнозначного зенитовскому,думаю,не будет...( надежда на Карреру,что сможет вправить мозги имеющимся в наличии...

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      Рейтинг: +6927

      mamba9090909 7 августа 2017, 11:27

      Всё правильно сказал. В честной игре Спартак бессилен, хотя сам больше всего ссылается на необъективное судейство. Как говорится, вор всегда громче всех кричит - Ловите вора.

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      Рейтинг: +93

      Borz1 7 августа 2017, 11:06

      правильно грызитесь

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      Рейтинг: +395

      meiram 7 августа 2017, 10:35

      Уважаемая администрация сайта, прошу Вас пожалуйста убрать все комментарии Червиченко, мало того загубил "Спартак"-теперь без конца троллит, надоел он своей болтовней бессвязной, пожалуйста не допустите его к изданию сумасбродных комментариев! А лучше всего отправить на 15 суток исправительных работ по улучшению газона стадиона,чтобы молча щипал траву сорняков и воспитывался по теме "кому на Руси жить хорошо"!

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > meiram 7 августа 2017, 12:20

      Есть а России такая мулька...
      Например,на действие ментов пишут жалобу в прокуратуру,а прокуроры спускают эту жалобу тем же ментам,на которых написана эта жалоба...
      Какой смысл просить Бомбардир послать нах Червяченко,Рейнгольда,Бубнова и других троллей,если без их высеров,на сайте останутся редакторы Бомбардира и трое посетителей у которых клавиатура залита чаей...

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      Рейтинг: +17742

      paracetamol > семёнычев 7 августа 2017, 15:44

      Посетителей у которых клавиатура залита чаей, надо отправлять на порносайт.

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 7 августа 2017, 10:32

      Какой же бред несет. Да он сам просто бред.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 августа 2017, 09:36

      Опачки ))) (г)О(в)но опять потекло!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 августа 2017, 09:20

      Дурак он и в Африке дурак.Да что на обиженку обращать внимание.

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