Червиченко считает, что объективное судейство выбило почву из-под ног у «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о причинах разгромного поражения красно-белых от «Зенита». По его словам здесь есть два фактора: лучшая работа на трансферном рынке и объективное судейство.

Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– Можно ли назвать результат матча «Зенит» – «Спартак» обескураживающим? Что случилось с красно-белыми?

– Уже после 30-й минуты было понятно, что «Зенит» выиграет, игра складывалась в пользу команды Манчини. Хотя тогда еще не было понятно, что результат получится таким унизительным для «Спартака». Что произошло? Думаю, что, во-первых, «Зенит» гораздо лучше отработал на трансферном рынке. Во-вторых, случилось объективное судейство. Оно выбило почву из-под ног у футболистов «Спартака». Они пытались выпрашивать у судьи наказания для зенитовцев, но когда поняли, что Вилков на это не реагирует, порой стали вести себя по-хамски. Они били игроков «Зенита» по ногам. То, что у спартаковцев проходило в матчах с другими соперниками, в этом матче стало наказываться карточками. От этого психоз у игроков Карреры усилился. На поле им невозможно было что-то сделать против «Зенита»: начали «проседать», а, получив карточки, уже не могли играть жестко.

– Неужели «Зенит» настолько силен? Кто-то сможет его остановить в чемпионате России?

– Последний матч в Лиге Европы (против «Бней Иегуды» – 0:1, проведенный другим составом) показал, что «Зенит» может играть очень уныло и плохо. Встреча со «Спартаком» поставила все на свои места. Новые покупки Манчини разительно отличаются от тех, что делались раньше. Сейчас видно, что в «Зените» действительно трудятся специалисты, которые знают свое дело. Они приобрели хороших игроков, а не так, как это делают в «Спартаке», где покупают, словно, чтобы ограбить хозяина клуба. Паредес, Дриусси и Маммана сумели влиться в команду и уже выполняют основную роль в команде, они строят игру. Это усиление, «свежая кровь», за счет нее «Зенит» так и выглядит. Смольников и Шатов, например, как периодически ошибались, так и ошибаются, а аргентинцы играют практически безупречно.

– Грустно было наблюдать за разминавшимся у бровки Артемом Дзюбой. Он ведь так хотел сыграть полный матч против «Спартака». Какие у него перспективы в команде Манчини?

– Что поделать. Игра стала складываться, что его появление было не нужным. Дзюба игрок хороший, но он таранного типа. Спартаковцы знают, как с ним играть, да и сам Дзюба пока не в очень хорошей форме. «Зениту» главным было одержать принципиальную победу, что и удалось сделать. Это поражение отбрасывает «Спартак» далеко назад (на 10-е место). В ближайших трех турах «Спартаку» еще предстоит сыграть с ЦСКА и «Локомотивом», так что чемпионат для красно-белых может, в принципе, закончиться уже в августе. Очень важно, когда ты одного из своих главных соперников так отбрасываешь назад, как это сделал «Зенит». Тут уж не до сантиментов – выпускать Дзюбу против «Спартака» или нет. Артем практически не сыграл со «Спартаком», ну и что? Вый­дет против «Урала» и там забьет. Думаю, ему не надо зацикливаться. Не стоит сейчас давить на Дзюбу. Пишут, что он не играет, не попадает в состав. Я думаю, что Артем даже немножко начинает зажиматься от этого. Надо «отпустить» его, позволить набрать форму. Он еще заиграет и в сборной, и «Зениту» будет помогать.