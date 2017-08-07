Крыша стадиона «Санкт-Петербург» не была закрыта из-за хулиганов на трибунах

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о причинах того, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги, в котором его команда принимала «Спартак», прошел при открытой крыше стадиона «Санкт-Петербург». Напомним, что за полчаса до начала игры прошел кратковременный ливень с градом, а во время встречи болельщики обеих команд жгли пиротехнику и атрибутику соперников.

«Мы рисковали в некоем смысле, но дело в том, что вы видели, как некоторые болельщики похулиганили. Если бы была закрыта крыша, то было бы совсем плохо. По прогнозу погоды должен был пройти небольшой дождь, а на момент начала встречи небо должно было проясниться. О граде мы не знали.

Но, в конце концов, вода ушла практически сразу после окончания дождя. Поле было хорошим. Это еще раз доказывает, что наш стадион высоко технологичен и даже при таких обстоятельствах он справляется», – сказал Фурсенко.

Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.