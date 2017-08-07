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    Крыша стадиона «Санкт-Петербург» не была закрыта из-за хулиганов на трибунах

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о причинах того, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги, в котором его команда принимала «Спартак», прошел при открытой крыше стадиона «Санкт-Петербург». Напомним, что за полчаса до начала игры прошел кратковременный ливень с градом, а во время встречи болельщики обеих команд жгли пиротехнику и атрибутику соперников.

    «Мы рисковали в некоем смысле, но дело в том, что вы видели, как некоторые болельщики похулиганили. Если бы была закрыта крыша, то было бы совсем плохо. По прогнозу погоды должен был пройти небольшой дождь, а на момент начала встречи небо должно было проясниться. О граде мы не знали.

    Но, в конце концов, вода ушла практически сразу после окончания дождя. Поле было хорошим. Это еще раз доказывает, что наш стадион высоко технологичен и даже при таких обстоятельствах он справляется», – сказал Фурсенко.

    Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2017 06:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 7 августа 2017, 08:39

      Течет крыша,вот и не закрыли,чтобы лишний раз не позориться.

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 7 августа 2017, 07:31

      Продать крышу на стадионы в Оренбурге или в Ижевске, там хулиганов нет.

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 > vick-north-west 7 августа 2017, 09:30

      если крышу продать то хватит на новые стадионы в ижевске и оренбурге, может и останется еще.. )))

      2
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 7 августа 2017, 06:43

      Надо было учитывать хулиганов при проектировании. Зачем крыша?

      1
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