Мостовой: «Было видно, что «Зенит» бежит. Они забивали, а «Спартак» не смог»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о поражении красно-белых от «Зенита» (1:5) в четвертом туре РФПЛ.

«Сегодня «Зенит» переиграл «Спартак» вчистую не только по результату, но и по игре. Это стало понятно уже после первого гола. А дальше петербуржцы просто реализовали все свои моменты. Было видно, что команда бежит, поэтому так и получилось. Они забивали, а вот красно-белые не смогли.

Что сказать про оборону «Спартака», если команда пропустила пять мячей и еще три могла? Надо спросить у спартаковцев, как так у них получилось. Фактор домашнего для «Зенита» стадиона сегодня, конечно, тоже сыграл свою роль. Но эти ребята играли на самых разных аренах, поле везде одного размера, и трава зеленая. Поэтому на этом не стоит акцентировать внимание», — сказал Мостовой.

Напомним, в апреле 2016 года московский клуб уступил «Зениту» со счетом 2:5.