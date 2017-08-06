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    Мостовой: «Было видно, что «Зенит» бежит. Они забивали, а «Спартак» не смог»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о поражении красно-белых от «Зенита» (1:5) в четвертом туре РФПЛ.

    «Сегодня «Зенит» переиграл «Спартак» вчистую не только по результату, но и по игре. Это стало понятно уже после первого гола. А дальше петербуржцы просто реализовали все свои моменты. Было видно, что команда бежит, поэтому так и получилось. Они забивали, а вот красно-белые не смогли.

    Что сказать про оборону «Спартака», если команда пропустила пять мячей и еще три могла? Надо спросить у спартаковцев, как так у них получилось. Фактор домашнего для «Зенита» стадиона сегодня, конечно, тоже сыграл свою роль. Но эти ребята играли на самых разных аренах, поле везде одного размера, и трава зеленая. Поэтому на этом не стоит акцентировать внимание», — сказал Мостовой.

    Напомним, в апреле 2016 года московский клуб уступил «Зениту» со счетом 2:5.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2017 23:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 7 августа 2017, 08:27

      Каррера видимо к ЛЧ закладывал фундамент, потому как спартачи - никакие, да и Зобнина таскающего рояль очень не хватало, а Зенит молодец, но 3 очка они и за Амкар даются, через 5 туров станет боле менее понятна картина лидеров

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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 7 августа 2017, 07:04

      Всё по статистике: второй тайм хуже первого.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 августа 2017, 23:56

      Комбаров, Глушаков, Самедов, Попов и Ещенко -5 гирь Спартака которые давно не прогрессируют а наоборот.

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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 6 августа 2017, 23:46

      Смог - это в Англии, а мы в России.

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