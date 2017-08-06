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    Актер Маклаков – о поражении «Спартака»: «Расценивать это как начало падения команды – глупо и несерьезно»

    Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков дал комментарий по поражению от «Зенита» со счетом 1:5 в игре четвертого тура РФПЛ.

    «Счет по игре. После хороших игр бывают плохие, потом снова случаются хорошие – это футбол. В первую очередь «Спартак» сейчас должна заботить скамейка. Ее нужно наполнять хорошими игроками для того, чтобы создать конкурентную среду. Думаю, к этому приложат все усилия.

    Ничего страшного в поражении не вижу. Абсолютно не психую и не переживаю. «Зенит» был очень настроен на игру. К сожалению, и фарт был не на нашей стороне. Но расценивать это поражение как начало падения «Спартака» — глупо и несерьезно. «Зенит» был сильнее. Но чемпионат только начинается, и все еще впереди», — сказал Маклаков.

    После четырех туров красно-белые занимают 10 место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2017 23:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2017, 11:18

      Верно сказал. Главное сделать правильные выводы и не повторять ошибок.

      0
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 7 августа 2017, 10:04

      Всё по делу

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 августа 2017, 09:18

      Да мы и золото парАвозов в 2002-м как начало падения не расценивали, а оно вон как вышло. Главное - не то. что и как мы, болелы, расцениваем, а как это всё расценивает руководство. И что оно собирается предпринимать. Если Федуну уже трофеев хватает, может, лучше продать команду китайцам?

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 7 августа 2017, 08:56

      Все сказанное вполне можно было бы считать разумным, но при одном условии. Если бы впереди не маячила лига чемпионов и кубок. Понятное дело, кубок можно слить, а вот за лигу тебе никто не простит. А играть на два фронта у Спартака не получиться. Скамейка то пустая. Спартак идет строго по стопам Лестера. С той лишь разницей, что и в Лиге у них нет ни единого шанса.

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 7 августа 2017, 07:44

      Зашли на новый,16-летний виток...)))

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 августа 2017, 00:31

      Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал.

      6
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 7 августа 2017, 00:17

      Прапорщик прав, проиграли игру, но не кубковую, чемп длинный. На всех ли будет такой настрой, евреев уже забыли?

      5
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      Рейтинг: +25

      Sashtech > Gek Dement 7 августа 2017, 01:34

      Вот скоро вы начнёте в ЛС играть,тогда посмотрим,как у вас получится.А вообще,злорадство ватт по поводу игры РОССИЙСКОЙ команды в Еврокубке...

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 7 августа 2017, 00:07

      Сегодня сыграли плохо,но будем двигаться дальше.

      7
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 августа 2017, 00:05

      Сегодняшнее поражение - это всего лишь неудача... Станет ли она крахом определят руководство и команда....
      "Успех — это умение двигаться от одной неудачи к другой не теряя энтузиазма...." (Уинстон Черчилль)

      6
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 6 августа 2017, 23:43

      Лично я считаю, что поражение - это начало подъема. С 10-го места на 9-е.

      -3
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