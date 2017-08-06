Актер Маклаков – о поражении «Спартака»: «Расценивать это как начало падения команды – глупо и несерьезно»

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков дал комментарий по поражению от «Зенита» со счетом 1:5 в игре четвертого тура РФПЛ.

«Счет по игре. После хороших игр бывают плохие, потом снова случаются хорошие – это футбол. В первую очередь «Спартак» сейчас должна заботить скамейка. Ее нужно наполнять хорошими игроками для того, чтобы создать конкурентную среду. Думаю, к этому приложат все усилия.

Ничего страшного в поражении не вижу. Абсолютно не психую и не переживаю. «Зенит» был очень настроен на игру. К сожалению, и фарт был не на нашей стороне. Но расценивать это поражение как начало падения «Спартака» — глупо и несерьезно. «Зенит» был сильнее. Но чемпионат только начинается, и все еще впереди», — сказал Маклаков.

После четырех туров красно-белые занимают 10 место в турнирной таблице чемпионата.