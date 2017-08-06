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  • Актер Маклаков – о поражении «Спартака»: «Расценивать это как начало падения команды – глупо и несерьезно»

Актер Маклаков – о поражении «Спартака»: «Расценивать это как начало падения команды – глупо и несерьезно»

6 августа 2017, 23:20
13

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков дал комментарий по поражению от «Зенита» со счетом 1:5 в игре четвертого тура РФПЛ.

«Счет по игре. После хороших игр бывают плохие, потом снова случаются хорошие – это футбол. В первую очередь «Спартак» сейчас должна заботить скамейка. Ее нужно наполнять хорошими игроками для того, чтобы создать конкурентную среду. Думаю, к этому приложат все усилия.

Ничего страшного в поражении не вижу. Абсолютно не психую и не переживаю. «Зенит» был очень настроен на игру. К сожалению, и фарт был не на нашей стороне. Но расценивать это поражение как начало падения «Спартака» — глупо и несерьезно. «Зенит» был сильнее. Но чемпионат только начинается, и все еще впереди», — сказал Маклаков.

После четырех туров красно-белые занимают 10 место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (13)
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paracetamol
1502052217
Лично я считаю, что поражение - это начало подъема. С 10-го места на 9-е.
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insider_retro
1502053520
Сегодняшнее поражение - это всего лишь неудача... Станет ли она крахом определят руководство и команда.... "Успех — это умение двигаться от одной неудачи к другой не теряя энтузиазма...." (Уинстон Черчилль)
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DZHEK_VOROBEY1987
1502053672
Сегодня сыграли плохо,но будем двигаться дальше.
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СШГЭС
1502054240
Прапорщик прав, проиграли игру, но не кубковую, чемп длинный. На всех ли будет такой настрой, евреев уже забыли?
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Сибирь за Спартак
1502055116
Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал.
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Микояновский мясокомбинат
1502081045
Зашли на новый,16-летний виток...)))
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neveldomha
1502085360
Все сказанное вполне можно было бы считать разумным, но при одном условии. Если бы впереди не маячила лига чемпионов и кубок. Понятное дело, кубок можно слить, а вот за лигу тебе никто не простит. А играть на два фронта у Спартака не получиться. Скамейка то пустая. Спартак идет строго по стопам Лестера. С той лишь разницей, что и в Лиге у них нет ни единого шанса.
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momwig_
1502086711
Да мы и золото парАвозов в 2002-м как начало падения не расценивали, а оно вон как вышло. Главное - не то. что и как мы, болелы, расцениваем, а как это всё расценивает руководство. И что оно собирается предпринимать. Если Федуну уже трофеев хватает, может, лучше продать команду китайцам?
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Большой Медведь
1502089498
Всё по делу
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OfaZavr
1502093909
Верно сказал. Главное сделать правильные выводы и не повторять ошибок.
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