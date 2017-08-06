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    Манчини – об игре Кокорина: «То, что он показывает, пока еще ничто»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 4-го тура РФПЛ против «Спартака» (5:1) поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина.

    В данном матче форвард отметился голом, забив четвертый мяч в нынешнем сезоне.

    «С чем связано преображение Кокорина? То, что он показывает, пока еще ничто. Пока не произошло ничего паронормального, мы сыграли несколько матчей, а он забил несколько голов. Посмотрим, что будет в концовке сезона, пока это нормальная ситуация для любого бомбардира», – сказал Манчини в эфире телеканал «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 22:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 7 августа 2017, 08:52

      Кокорин похоже нашел свое место на поле, а точнее Манчини нашел ему правильное применение. Будем надеяться на дальнейший прогресс нападающего.

      3
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 августа 2017, 08:38

      Так, это ладно, посмотрим.
      А вот еще балбеса Артемку образумить сможешь?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 7 августа 2017, 02:11

      Молодец Кончини, быстро Кокоше пистон вставил. Несмотря на его идиотские выходки в последние годы, кое-что он в футболе может показать, если захочет. Настроил он против себя многих болел, но игрок далеко небесталанный.

      3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 августа 2017, 00:07

      Поживем - увидим...

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 августа 2017, 23:27

      На пресс-конференции Манчини сказал совсем другое . Что он удивлен вопросами о Кокорине ,и футболисту есть еще куда рости .

      2
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB > shurik45 6 августа 2017, 23:30

      мне кажется или это несет один смысл в его словах???..

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Зенит*SPB 6 августа 2017, 23:47

      Он сам себя не понял.

      1
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 6 августа 2017, 23:21

      знаю, что сейчас заминусуют, но кто постоянно обливал Кокорина- засуньте свои слова и тем более языки себе в ж о п у!!!!!! у меня все...

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset > Dimon 007 7 августа 2017, 00:55

      Он нападающий. Хочешь смотреть на игроков, которым не нужен пас, - наблюдай за вратарями

      1
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      Рейтинг: +52

      Yurbanoid 6 августа 2017, 23:04

      Разумеется, он и не таких тренировал. Правильно все говорит. Нечего расслабляться

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 22:35

      Правильно, отрезвляюще!....
      Но стервец красивого положил!!!...)) До заветных 35 осталось немного с гаком, тем более Дзюба не вносит свои 5 копеек...

      7
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