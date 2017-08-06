Манчини – об игре Кокорина: «То, что он показывает, пока еще ничто»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 4-го тура РФПЛ против «Спартака» (5:1) поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина.

В данном матче форвард отметился голом, забив четвертый мяч в нынешнем сезоне.

«С чем связано преображение Кокорина? То, что он показывает, пока еще ничто. Пока не произошло ничего паронормального, мы сыграли несколько матчей, а он забил несколько голов. Посмотрим, что будет в концовке сезона, пока это нормальная ситуация для любого бомбардира», – сказал Манчини в эфире телеканал «Матч ТВ».