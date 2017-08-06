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  • Манчини – об игре Кокорина: «То, что он показывает, пока еще ничто»

Манчини – об игре Кокорина: «То, что он показывает, пока еще ничто»

6 августа 2017, 22:29
11

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 4-го тура РФПЛ против «Спартака» (5:1) поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина.

В данном матче форвард отметился голом, забив четвертый мяч в нынешнем сезоне.

«С чем связано преображение Кокорина? То, что он показывает, пока еще ничто. Пока не произошло ничего паронормального, мы сыграли несколько матчей, а он забил несколько голов. Посмотрим, что будет в концовке сезона, пока это нормальная ситуация для любого бомбардира», – сказал Манчини в эфире телеканал «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Манчини Роберто
Комментарии (11)
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insider_retro
1502048139
Правильно, отрезвляюще!.... Но стервец красивого положил!!!...)) До заветных 35 осталось немного с гаком, тем более Дзюба не вносит свои 5 копеек...
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Yurbanoid
1502049872
Разумеется, он и не таких тренировал. Правильно все говорит. Нечего расслабляться
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Зенит*SPB
1502050897
знаю, что сейчас заминусуют, но кто постоянно обливал Кокорина- засуньте свои слова и тем более языки себе в ж о п у!!!!!! у меня все...
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shurik45
1502051240
На пресс-конференции Манчини сказал совсем другое . Что он удивлен вопросами о Кокорине ,и футболисту есть еще куда рости .
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kotmyshka
1502053635
Поживем - увидим...
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Супермачо
1502061100
Молодец Кончини, быстро Кокоше пистон вставил. Несмотря на его идиотские выходки в последние годы, кое-что он в футболе может показать, если захочет. Настроил он против себя многих болел, но игрок далеко небесталанный.
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Тамхар
1502084326
Так, это ладно, посмотрим. А вот еще балбеса Артемку образумить сможешь?
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Большой Медведь
1502085136
Кокорин похоже нашел свое место на поле, а точнее Манчини нашел ему правильное применение. Будем надеяться на дальнейший прогресс нападающего.
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