Маммана появится с первых минут в составе «Зенита» на матч со «Спартаком»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака», в которых команды начнут центральный матч 4-го тура РФПЛ.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Адриано.

Напомним, встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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