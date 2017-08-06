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    Маммана появится с первых минут в составе «Зенита» на матч со «Спартаком»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака», в которых команды начнут центральный матч 4-го тура РФПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Адриано.

    Напомним, встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    06.08.2017 18:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 6 августа 2017, 19:55

      Состав зенита боевой думаю сегодня Питер победит

      2
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 6 августа 2017, 19:41

      хотелось бы голов побольше

      2
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      ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Sergej-74 6 августа 2017, 21:58

      Хотел, получи

      2
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 6 августа 2017, 19:38

      Дзюба на банке)))

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 6 августа 2017, 19:34

      классный матч просто бомба!!! главное судья бы честно судил и поменьше свистков!

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 6 августа 2017, 19:23

      неожиданно удачи нашим

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 августа 2017, 19:09

      я бы сегодня в воротах Лодыгина попробовал, вторая спорная позиция Иванович.... В полузащите вариантов немного, с нападением согласен

      0
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      Рейтинг: +34

      leonleon 6 августа 2017, 19:08

      Вообще не понимаю Попова здесь неужели Каррера разменял его на Зе Луиша?
      Да и Дзюба обещавший дубль на скамейке :D

      1
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      Рейтинг: +201

      ajoq > leonleon 6 августа 2017, 19:11

      Так он поэтому и обещал дубль, потому что знал, что не выпустят)

      6
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      ...
      Рейтинг: +34

      leonleon > ajoq 6 августа 2017, 19:12

      Ахахаха братан красава. Пацаны накиньте ему плюсов

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 августа 2017, 19:04

      Спорный состав. Вряд ли прокатит...

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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > la verdad 6 августа 2017, 19:56

      Какие позиции тебя смущают?

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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > la verdad 6 августа 2017, 21:58

      Ты прям прорицатель

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