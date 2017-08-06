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  • Маммана появится с первых минут в составе «Зенита» на матч со «Спартаком»

Маммана появится с первых минут в составе «Зенита» на матч со «Спартаком»

6 августа 2017, 18:54
15

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака», в которых команды начнут центральный матч 4-го тура РФПЛ.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Адриано.

Напомним, встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (15)
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la verdad
1502035481
Спорный состав. Вряд ли прокатит...
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leonleon
1502035711
Вообще не понимаю Попова здесь неужели Каррера разменял его на Зе Луиша? Да и Дзюба обещавший дубль на скамейке :D
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Zubo
1502035768
я бы сегодня в воротах Лодыгина попробовал, вторая спорная позиция Иванович.... В полузащите вариантов немного, с нападением согласен
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Tajik-za Zenit
1502036632
неожиданно удачи нашим
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vladik12
1502036705
Большие надежды на Адриано лично у меня.
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Алекc
1502037266
классный матч просто бомба!!! главное судья бы честно судил и поменьше свистков!
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Artemka69
1502037505
Дзюба на банке)))
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Sergej-74
1502037672
хотелось бы голов побольше
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Liverpool#krasnodar
1502038505
Состав зенита боевой думаю сегодня Питер победит
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