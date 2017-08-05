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    Тихонов заявил, что «Крыльям Советов» не хватает мастерства

    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча шестого тура ФНЛ против астраханского «Волгаря» (1:0). По словам некогда звезды московского «Спартака», самарцам не хватает везения.

    «Сегодня мы создавали хорошие моменты, у нас были хорошие подходы к чужим воротам. Но результат довлеет над командой. Отсюда нервозность. Когда тренера приглашают в команду, то говорят о задачах. В «Енисее» мне поставили задачу, которой раньше никогда не было. В итоге мы создали команду, которая дошла до третьего места и сыграла в стыковых матчах.

    Мы строим команду и нам нужен результат. Моменты есть. Мы стараемся играть в футбол, но нам не хватает удачи и исполнительского мастерства. Все сразу не бывает. Но мы стараемся», – говорит наставник.

    После шести туров волжане занимают второе место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    05.08.2017 22:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 6 августа 2017, 15:19

      Да будет удача Тренеру!!! Лишь бы руководство не меняло его при неудачах, а они неизбежны.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 23:56

      Турнир длинный и непредсказуемый... И моменты будут и мастерство заблистает...
      Старание и удача помогут Вам достичь желаемого!.. Не останавливаться!...
      "Когда тебе тяжело, всегда напоминай себе о том, что если ты сдашься, лучше не станет...." (Майк Тайсон)

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      Рейтинг: +673

      life85 5 августа 2017, 23:08

      Вот в него , как в тренера , верю больше чем в Аленичева , Семака , Хохлова , Парфёнова и остальных игроков 90-х ставших тренерами . Особенно удивляет положение Титова .

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