Тихонов заявил, что «Крыльям Советов» не хватает мастерства

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча шестого тура ФНЛ против астраханского «Волгаря» (1:0). По словам некогда звезды московского «Спартака», самарцам не хватает везения.

«Сегодня мы создавали хорошие моменты, у нас были хорошие подходы к чужим воротам. Но результат довлеет над командой. Отсюда нервозность. Когда тренера приглашают в команду, то говорят о задачах. В «Енисее» мне поставили задачу, которой раньше никогда не было. В итоге мы создали команду, которая дошла до третьего места и сыграла в стыковых матчах.

Мы строим команду и нам нужен результат. Моменты есть. Мы стараемся играть в футбол, но нам не хватает удачи и исполнительского мастерства. Все сразу не бывает. Но мы стараемся», – говорит наставник.

После шести туров волжане занимают второе место в турнирной таблице.