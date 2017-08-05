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Кокорин заявил, что очень соскучился по сборной России

5 августа 2017, 14:48
3

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что соскучился по выступлениям за сборную России и ждет туда вызова.

Напомним, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не вызвал 26-летнего форварда на домашний Кубок конфедераций-2017.

– У вас есть понимание, как вернуться в состав сборной России? Может быть, стоит встретиться со Станиславом Черчесовым и попробовать обсудить ситуацию?

– Не так давно мы встречались и нормально поговорили. Нет никакой ситуации, что мне поставили какой-то ограничитель в плане национальной команды. У нас с тренером обычная рабочая ситуация. Если он посчитает, что я нужен команде, то позовет в нее.

– Ждете этого вызова?

– Да, конечно. Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир (Кубок конфедераций), которых бывает не так много в карьере футболиста. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так. Пропускать такие большие турниры нельзя. Карьера пройдет быстро, а сожалеть об этом потом можно будет очень долго.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр
Комментарии (3)
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vanchope34
1501934759
Да ладно!?
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Pro100Kid
1501934981
Если продолжит в том же духе,что и в первых матчах нынешнего сезона - скоро в сборной вновь появится
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84aivengo
1501940375
играй тогда,забивай !!
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