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    Кокорин заявил, что очень соскучился по сборной России

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что соскучился по выступлениям за сборную России и ждет туда вызова.

    Напомним, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не вызвал 26-летнего форварда на домашний Кубок конфедераций-2017.

    – У вас есть понимание, как вернуться в состав сборной России? Может быть, стоит встретиться со Станиславом Черчесовым и попробовать обсудить ситуацию?

    – Не так давно мы встречались и нормально поговорили. Нет никакой ситуации, что мне поставили какой-то ограничитель в плане национальной команды. У нас с тренером обычная рабочая ситуация. Если он посчитает, что я нужен команде, то позовет в нее.

    – Ждете этого вызова?

    – Да, конечно. Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир (Кубок конфедераций), которых бывает не так много в карьере футболиста. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так. Пропускать такие большие турниры нельзя. Карьера пройдет быстро, а сожалеть об этом потом можно будет очень долго.

    Источник: ТАСС

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    05.08.2017 14:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 августа 2017, 16:39

      играй тогда,забивай !!

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 5 августа 2017, 15:09

      Если продолжит в том же духе,что и в первых матчах нынешнего сезона - скоро в сборной вновь появится

      0
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 5 августа 2017, 15:05

      Да ладно!?

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