Кокорин заявил, что очень соскучился по сборной России

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что соскучился по выступлениям за сборную России и ждет туда вызова.

Напомним, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не вызвал 26-летнего форварда на домашний Кубок конфедераций-2017.

– У вас есть понимание, как вернуться в состав сборной России? Может быть, стоит встретиться со Станиславом Черчесовым и попробовать обсудить ситуацию?

– Не так давно мы встречались и нормально поговорили. Нет никакой ситуации, что мне поставили какой-то ограничитель в плане национальной команды. У нас с тренером обычная рабочая ситуация. Если он посчитает, что я нужен команде, то позовет в нее.

– Ждете этого вызова?

– Да, конечно. Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир (Кубок конфедераций), которых бывает не так много в карьере футболиста. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так. Пропускать такие большие турниры нельзя. Карьера пройдет быстро, а сожалеть об этом потом можно будет очень долго.