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  • Дзюба: «Могу повторить: половина болельщиков «Спартака» – сектанты»

Дзюба: «Могу повторить: половина болельщиков «Спартака» – сектанты»

4 августа 2017, 21:35
55

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свои слова о болельщиках «Спартака».

– В прошлом сезоне вы назвали часть болельщиков «Спартака» «сектой». Поменялось ли, на ваш взгляд, что-либо в их сознании, после того, как команда 16 лет спустя стала чемпионом?

– Знаете, было забавно, когда после моих слов даже запустили флеш-моб «Я – сектант». Тогда ведь действительно назвал так не всех фанатов красно-белых, а отреагировали очень многие из них. Выходит, люди сами признавались, что они «сектанты»? Что ж, самокритично.

А сколько было злобы! Чего только мне не писали в соцсетях! После этого еще раз убедился, что сектантов там очень много. Сейчас могу повторить: половина болельщиков «Спартака» заслужила чемпионство – они долго ждали, искренне переживали и оставались преданными клубу. А вот другая половина – «сектанты» – как мне кажется, так и продолжает вести себя не адекватно. Чего только стоят возгласы, что москвичи нас легко разорвут. В воскресенье будет битва! А чем она закончится – посмотрим.

Дзюба является воспитанником красно-белых и числился во взрослой команде клуба с 2006 по 2015 год.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 6 августа в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (55)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Опорник84
1501873248
Не знаю сектанты мы или нет, но мы любим свой Спартак, обожаем его, и не предаем!
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mialkov
1501875205
Интересно, когда Дзюбу попрут из Зенита он также будет обливать чем угодно и клуб и болельщиков?
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трениришко
1501875497
хорошо живет на свете дзюба в голове моей опилки да, да, да
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oyabun
1501875966
Дзюба потихонечку превращается в Червиченко. Еще только разжиреть осталось. Мне его как то даже немного жаль. Четко видно, что Дзюбу мучает досада за собственный, когда то неправильно сделанный выбор - предать родной клуб за лишнюю копейку. И нынче - никому не нужный, ненавидимый болельщиками Спартака и презираемый собственными Питерскими болельщиками, он хорохорится, пытается, что называется, показать зубы. Но время Дзюбы заканчивается как востребованного футболиста, вот и старается он подогреть хоть как то интерес к собственной персоне такими вот заявлениями.
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Andrey160268
1501876492
С годами большинство людей набираются жизненного опыта, если одним словом - мудреют, вот только к Дзюбе это не относится, как был дураком, так и остался.
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APchelov
1501876623
Неужели дзюбин папа не понимает, что его великовозрасный сынок мало того, что футболист никакой, так ещё и всеобщее посмешище. Дал бы совет отпрыску своему помалкивать. И улыбаться только дома
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Щирый Пищевик
1501877026
Из секты заднеприводных.
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turist82
1501877262
Вон Тихонов Андрей...ушел в своё время из Спартака, но так ушел что и в Крыльях, и позднее в Химках - своим стал, и для Спартака своим остался. И уважали все абсолютно. Но то Тихонов! Игрочишке до него не дотянуться никогда, калибр не тот
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GammiD
1501877960
Артем ты человек гомно! Тебя не только болелы спартака презирают, но и все остальные. Тебя по всей стране гомном поливают, но ты не как не поймешь, что сперва надо думать пото говорить!!!
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subbotaspartak
1501904564
Мне 60 лет. Я 55 лет болею из них за Спартак. В Сибири живу и я сектант? Ты, Бздюба, тупица, жлоб и мудак И независимо от результата: Спартак Чемпион И ВСЕГДА БУДЕТ ТАК!
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