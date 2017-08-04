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    Дзюба: «Могу повторить: половина болельщиков «Спартака» – сектанты»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свои слова о болельщиках «Спартака».

    – В прошлом сезоне вы назвали часть болельщиков «Спартака» «сектой». Поменялось ли, на ваш взгляд, что-либо в их сознании, после того, как команда 16 лет спустя стала чемпионом?

    – Знаете, было забавно, когда после моих слов даже запустили флеш-моб «Я – сектант». Тогда ведь действительно назвал так не всех фанатов красно-белых, а отреагировали очень многие из них. Выходит, люди сами признавались, что они «сектанты»? Что ж, самокритично.

    А сколько было злобы! Чего только мне не писали в соцсетях! После этого еще раз убедился, что сектантов там очень много. Сейчас могу повторить: половина болельщиков «Спартака» заслужила чемпионство – они долго ждали, искренне переживали и оставались преданными клубу. А вот другая половина – «сектанты» – как мне кажется, так и продолжает вести себя не адекватно. Чего только стоят возгласы, что москвичи нас легко разорвут. В воскресенье будет битва! А чем она закончится – посмотрим.

    Дзюба является воспитанником красно-белых и числился во взрослой команде клуба с 2006 по 2015 год.

    Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 6 августа в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2017 21:35
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +901

      Krics 5 августа 2017, 13:59

      Чего накинулись на юродивого?
      Да Мы сектанты, которые поддерживают Команду, а не стригут госбюджет,
      Мы вместе с Командой и в горести и радости,
      Мы ждали 16 лет и дождались, а он всего лишь выкидыш лимита с российским паспортом и дубовой головой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 5 августа 2017, 13:58

      Если вы хотите вернуться вы приветствуете.

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 5 августа 2017, 13:24

      Дзюба красава. Один из немногих, кто не лижет, а говорит, что думает.

      -3
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 5 августа 2017, 11:58

      Петух д.ю.а,рот твой имела голубая зенитовская шобла

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Hasanino 5 августа 2017, 08:45

      Русский Пике прям

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2017, 08:06

      Когда с головой не дружишь лучше побольше молчать.

      6
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 5 августа 2017, 08:03

      О! полешко вновь что то вякает,неужели до него не дошло,, что в погоне за длинным рублём он стал футбольным неудачником+как человек, своими высказываниями сам себя опустил.от себя могу повторить-дзюба гавно

      3
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      Рейтинг: +187

      zubr252 5 августа 2017, 07:56

      Дзюба тебе играть за Зенит 2 это твой уровень

      4
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 5 августа 2017, 07:03

      А посмотрите, коллеги, какая интересная закономерность: чем больше игрок начинает непотребно чесать языком, тем хуже у него дела на поле. Пока дзюба помалкивал, что-то ещё худо-бедно мог, а потом длинный язык отрастил и стал за него запинаться. Дерево вонючее. Это же надо - не против бывшей команды, а на полстраны замахнулся!

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 августа 2017, 06:42

      Мне 60 лет. Я 55 лет болею из них за Спартак.
      В Сибири живу и я сектант?
      Ты, Бздюба, тупица, жлоб и мудак
      И независимо от результата: Спартак Чемпион
      И ВСЕГДА БУДЕТ ТАК!

      5
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > subbotaspartak 5 августа 2017, 13:22

      почему ты относишь себя именно к группе сектантов?) может, ты из второй половины?)
      хотя, если так высказываешься "Ты, Бздюба, тупица, жлоб и мудак", то вероятно всё же сектант))

      1
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