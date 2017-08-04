Дзюба: «Могу повторить: половина болельщиков «Спартака» – сектанты»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свои слова о болельщиках «Спартака».

– В прошлом сезоне вы назвали часть болельщиков «Спартака» «сектой». Поменялось ли, на ваш взгляд, что-либо в их сознании, после того, как команда 16 лет спустя стала чемпионом?

– Знаете, было забавно, когда после моих слов даже запустили флеш-моб «Я – сектант». Тогда ведь действительно назвал так не всех фанатов красно-белых, а отреагировали очень многие из них. Выходит, люди сами признавались, что они «сектанты»? Что ж, самокритично.

А сколько было злобы! Чего только мне не писали в соцсетях! После этого еще раз убедился, что сектантов там очень много. Сейчас могу повторить: половина болельщиков «Спартака» заслужила чемпионство – они долго ждали, искренне переживали и оставались преданными клубу. А вот другая половина – «сектанты» – как мне кажется, так и продолжает вести себя не адекватно. Чего только стоят возгласы, что москвичи нас легко разорвут. В воскресенье будет битва! А чем она закончится – посмотрим.

Дзюба является воспитанником красно-белых и числился во взрослой команде клуба с 2006 по 2015 год.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 6 августа в 20:00 по московскому времени.