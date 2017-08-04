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  • Червиченко ставит на победу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Червиченко ставит на победу «Зенита» в матче со «Спартаком»

4 августа 2017, 08:20
16

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что в предстоящем противостоянии «Зенита» с красно-белыми обеим командам придется трудно. Он рассчитывает увидеть в этой встрече объективное судейство, которое не испортит общего впечатления от игры.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

«Обеим командам в этой игре придется очень трудно. И «Спартаку», и «Зениту» нужна победа, и болельщики увидят захватывающий футбол. В этом противостоянии может случиться что угодно. Надеюсь, что судейство будет на хорошем уровне и не испортит картину происходящего на поле.

«Спартак» находится сейчас в отличной форме, особенно это касается атакующей линии красно-белых. Промес, Зе Луиш, Адриано, в помощь которым всегда готовы прийти Фернандо или Глушаков, могут распечатать ворота любой команды. При определенной доле везения красно-белые способны обыграть «Зенит» на их поле, что случается не слишком часто. А фортуна команду Массимо Карреры, как мы могли видеть в той же игре с «Краснодаром», пока не покинула.

Что касается «Зенита», их главный тренер Роберто Манчини сейчас только строит новую команду, которая постепенно находит свою игру. Матч со «Спартаком» станет первой настоящей проверкой для итальянского специалиста и его подопечных. Интересно посмотреть, насколько опасен сейчас «Зенит» в играх с серьезными соперниками. И все же небольшой перевес будет на стороне сине-бело-голубых. Думаю, они победят со счетом 2:1», – считает Червиченко.

После первых трех туров «Зенит» имеет 100% показатель из трех побед. Столичные футболисты записали на свой счет две ничьих и одну победу.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (16)
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diktatop
1501826108
а на что еще он может поставить... как не против спартака
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maior-60
1501826767
У червяка теперь пожизненная ненависть к Спартаку.
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oyabun
1501826790
Еще бы Червь ставил по-другому.. Злоба его душит не-подетски. Ну мы уже давно на убогих внимания не обращаем )
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СШГЭС
1501827378
Не играл бы Червячок, Не ходил бы без порток.
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Сильвербой
1501827501
Завистники пусть захлебнуться в своем жире!
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nik55
1501828449
тюфяк с дерьмом--когда уже ты заткнешся
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Вадим 1972
1501831756
Червиченко считает, что «Спартак» находится сейчас в отличной форме, особенно это касается атакующей линии красно-белых. Промес, Зе Луиш, Адриано, в помощь которым всегда готовы прийти Фернандо или Глушаков, могут распечатать ворота любой команды. Неужели это он сказал ? Просто обалдеть. И всё равно в остальном из него выливается, только ЖЕЛЧЬ, ЖЕЛЧЬ и ещё раз ЖЕЛЧЬ.
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Диктор
1501843894
Если уж сам Червяк поставил на победу Зенита-значит Спартак 100 % победит.
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momwig_
1501845761
Червь стал говорить осторожнее, слишком много раз он с громким бульканьем торчал из лужи в том сезоне. Но от себя никуда не денешься, желчь давит...
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кеша_КБ
1501864483
- да, что-то он пухнет прямо, как дрожжевое тесто(...жаль его, больной человек(...может теперь, троллинг - для него стал единственной радостью в жизни...
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