Червиченко ставит на победу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Андрей Червиченко: "При определенной доле везения???"
Не везения, а подковёрной работы Федуна с арбитрами и с составителями календаря чемпионата на этот сезон!!!!
Встреча приобретает дополнительный интерес, так как Зенит, составители календаря, ЗАДВИНУЛИ на спартаковского свежачка по просьбам лукойловских "трудящихся"!
На фоне уставшего еврокубкового Краснодара, свеженький и недельно отдыхавший Спартак, выжал максимум со стандартов!
Это уже не первый такой ФИНТ составителей календаря под Спартак!
Когда они и в прошлом сезоне, на выезд, поставили уставший еврокубковый Краснодар на спартаковского свежачка!
Видно, что работа у Федуна поставлена с составителями календаря на взаимовыгодной основе, согласно цены вопроса!
В футболе мелочей не бывает и составление календаря, под Федуна, влетает ему в "копеечку"!!!
А как Спартак БЛЕДНО выглядел на фоне свеженьких Динамо и Уфы!!!
Вот вам и разгадка календарных и судейских финтов Федуна!!!
А вы бы посмотрели тогда на бледный вид Карреры и Федуна, если бы уставший Спартак, после матча Лиги чемпионов, задвинули бы на свеженького Краснодара и при этом, Краснодар, при таком календарном раскладе, РАЗГРОМНО обыграл бы Спартак!!!
А вы посмотрите на календарь Спартака и ПРИКИНЬТЕ!!!
До старта Лиги чемпионов с кем играет Спартак и вам станет понятно, как составители календаря УДАРНО потрудились "на славу" Федуну, не за бесплатно, конечно!
Забесплатно только кошки родятся, а составители календаря, под Федуна, на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ и продолжают зарабатывать уже не первый год!!!
Вы посмотрите на календарь Спартака этого сезона 2017/18 и как он под Спартак составлен!
Зенит, составители календаря, по просьбам лукойловских "трудящихся"!!!, ЗАДВИНУЛИ на свеженького Спартачка после матча в ЛЕ!
Во как Спартак НЕЧЕСТНО зарабатывает очки на уставших еврокубковых командах - на своих прямых конкурентах в борьбе за золото чемпионата и место в Лиге чемпионов!
Пока Краснодар, ЦСКА и Зенит играют в еврокубках - спартачи отдыхают и спокойно готовятся, а ещё есть у Федуна ПРОЗАПАС судейский ресурс, который Федун задействовал на пользу Спартака по полной программе цены вопроса!!!
Вот как надо подковёрно работать под Спартак и на Спартак и составлять календарь по запросам лукойловских "трудящихся"!!!
Вы скажете: - "Мелочи???"
Нет! Это не мелочи!!!
На этих "мелочах", в пользу Спартака, составители календаря очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ, а Спартак использует усталость команд для того, чтобы отобрать очки у своих прямых конкурентов!
Мелочей в футболе не бывает и каждая "мелочь" в футболе имеет свою ЦЕНУ вопроса!
Что судейская, что календарная "МЕЛОЧЬ" стоит больших денег и некоторые на этом хорошо наживаются и поставили на поток своё криминальное незаконное обогащение, благо что находятся те, кто им ЩЕДРО за это платит!
А потом спартачи ОРУТ, на какждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что в предстоящем противостоянии «Зенита» с красно-белыми обеим командам придется трудно. Он рассчитывает увидеть в этой встрече объективное судейство, которое не испортит общего впечатления от игры.
Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.
«Обеим командам в этой игре придется очень трудно. И «Спартаку», и «Зениту» нужна победа, и болельщики увидят захватывающий футбол. В этом противостоянии может случиться что угодно. Надеюсь, что судейство будет на хорошем уровне и не испортит картину происходящего на поле.
«Спартак» находится сейчас в отличной форме, особенно это касается атакующей линии красно-белых. Промес, Зе Луиш, Адриано, в помощь которым всегда готовы прийти Фернандо или Глушаков, могут распечатать ворота любой команды. При определенной доле везения красно-белые способны обыграть «Зенит» на их поле, что случается не слишком часто. А фортуна команду Массимо Карреры, как мы могли видеть в той же игре с «Краснодаром», пока не покинула.
Что касается «Зенита», их главный тренер Роберто Манчини сейчас только строит новую команду, которая постепенно находит свою игру. Матч со «Спартаком» станет первой настоящей проверкой для итальянского специалиста и его подопечных. Интересно посмотреть, насколько опасен сейчас «Зенит» в играх с серьезными соперниками. И все же небольшой перевес будет на стороне сине-бело-голубых. Думаю, они победят со счетом 2:1», – считает Червиченко.
После первых трех туров «Зенит» имеет 100% показатель из трех побед. Столичные футболисты записали на свой счет две ничьих и одну победу.