Червиченко ставит на победу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что в предстоящем противостоянии «Зенита» с красно-белыми обеим командам придется трудно. Он рассчитывает увидеть в этой встрече объективное судейство, которое не испортит общего впечатления от игры.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

«Обеим командам в этой игре придется очень трудно. И «Спартаку», и «Зениту» нужна победа, и болельщики увидят захватывающий футбол. В этом противостоянии может случиться что угодно. Надеюсь, что судейство будет на хорошем уровне и не испортит картину происходящего на поле.

«Спартак» находится сейчас в отличной форме, особенно это касается атакующей линии красно-белых. Промес, Зе Луиш, Адриано, в помощь которым всегда готовы прийти Фернандо или Глушаков, могут распечатать ворота любой команды. При определенной доле везения красно-белые способны обыграть «Зенит» на их поле, что случается не слишком часто. А фортуна команду Массимо Карреры, как мы могли видеть в той же игре с «Краснодаром», пока не покинула.

Что касается «Зенита», их главный тренер Роберто Манчини сейчас только строит новую команду, которая постепенно находит свою игру. Матч со «Спартаком» станет первой настоящей проверкой для итальянского специалиста и его подопечных. Интересно посмотреть, насколько опасен сейчас «Зенит» в играх с серьезными соперниками. И все же небольшой перевес будет на стороне сине-бело-голубых. Думаю, они победят со счетом 2:1», – считает Червиченко.

После первых трех туров «Зенит» имеет 100% показатель из трех побед. Столичные футболисты записали на свой счет две ничьих и одну победу.