«Локомотиву» нужно усилить одну-две позиции, считает Семин

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, нужно ли его команде усиление. Напомним, что к четвертому туру РФПЛ красно-зеленые подходят без очковых потерь.

– В линию атаки усиление необходимо. Когда был Ари, еще были какие-то варианты. Сейчас, чтобы бороться за высокие места, нужно усиление одной-двух позиций. А как это произойдет и когда, мне трудно сказать.

– Ари вернется не раньше, чем через четыре месяца?

– Никто ничего сверхъестественного не сделает. Чудес не будет. Есть определенное время для реабилитации. Может, господь бог только может помочь. И больше никто. Если реабилитация пойдет хорошо, врачи постараются, вернется чуть-чуть побыстрее.