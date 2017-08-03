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    «Локомотиву» нужно усилить одну-две позиции, считает Семин

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, нужно ли его команде усиление. Напомним, что к четвертому туру РФПЛ красно-зеленые подходят без очковых потерь.

    – В линию атаки усиление необходимо. Когда был Ари, еще были какие-то варианты. Сейчас, чтобы бороться за высокие места, нужно усиление одной-двух позиций. А как это произойдет и когда, мне трудно сказать.

    – Ари вернется не раньше, чем через четыре месяца?

    – Никто ничего сверхъестественного не сделает. Чудес не будет. Есть определенное время для реабилитации. Может, господь бог только может помочь. И больше никто. Если реабилитация пойдет хорошо, врачи постараются, вернется чуть-чуть побыстрее.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.08.2017 21:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 4 августа 2017, 00:02

      Конечно надо!

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