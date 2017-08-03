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    Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА благодаря победе ЦСКА над АЕКом

    Благодаря победе ЦСКА в противостоянии с АЕКом в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА. Армейцы смогли сократить отставание до 4,366 балла с 4,483 балла.

    Победа ЦСКА в ответной встрече с АЕКом (1:0) принесла России 1 очко и 0,200 балла (количество очков, деленное на количество стартующих от страны команд) в суммарный коэффициент, который теперь составляет 42,382. Что касается Франции, то благодаря ничейному результату «Ниццы» на выезде с «Аяксом» (2:2), коэффициент Франции составляет теперь 46,748 балла.

    В четверг пройдут ответные игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы. От России сыграют: «Зенит» дома с израильской «Бней Йегудой» (первая встреча – 2:0) и «Краснодар» на выезде с датским «Люнгбю» (2:1). От Франции: «Марсель» на выезде с бельгийским «Остенде» (4:2) и «Бордо» на выезде с венгерским «Видеотоном» (2:1), от Португалии – «Брага» дома со шведским АИКом (1:1) и «Маритиму» дома с болгарским «Ботевым» (0:0).

    На данный момент таблица выглядит следующим образом:

    1. Испания – 89,069;

    2. Германия – 63,427;

    3. Англия – 61,962;

    4. Италия – 60,416;

    5. Франция – 46,748;

    6. Россия – 42,382;

    7. Португалия – 39,082;

    8. Бельгия – 36,900;

    9. Украина – 34,333;

    10. Турция – 30,400.

    Источник: ТАСС

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    03.08.2017 06:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 3 августа 2017, 21:43

      ВОТ ТОЛЬКО ЗЕНИТ ПОКА ПОДГАЖИВАЕТ ПРОИГРЫВАЯ!!!ВПЕРЕД ЗЕНИТ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17735

      paracetamol 3 августа 2017, 14:56

      Да ладно. Португалия бы не сожрала с такими "суперклубами" как лошади да свини.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 3 августа 2017, 12:34

      ПСЖ будет теперь тянуть всю Францию, так что вряд-ли догоним

      2
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 3 августа 2017, 10:58

      Да зачем рассуждать на данные темы в самом начале сезона.... Жизнь - такая штука, что неизвестно чем всё закончится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 3 августа 2017, 09:58

      Так держать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 3 августа 2017, 09:23

      Молодцы,но главное португалию не подпускать

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 августа 2017, 09:01

      главное чтобы португезы не догнали)

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 августа 2017, 08:15

      так держать...

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 августа 2017, 07:06

      да уж сократила. французов нашим при любом раскладе не догнать

      4
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > серега кашин 3 августа 2017, 07:33

      догнать может и догоним, а вот перегнать навряд ли

      1
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