Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА благодаря победе ЦСКА над АЕКом

Благодаря победе ЦСКА в противостоянии с АЕКом в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА. Армейцы смогли сократить отставание до 4,366 балла с 4,483 балла.

Победа ЦСКА в ответной встрече с АЕКом (1:0) принесла России 1 очко и 0,200 балла (количество очков, деленное на количество стартующих от страны команд) в суммарный коэффициент, который теперь составляет 42,382. Что касается Франции, то благодаря ничейному результату «Ниццы» на выезде с «Аяксом» (2:2), коэффициент Франции составляет теперь 46,748 балла.

В четверг пройдут ответные игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы. От России сыграют: «Зенит» дома с израильской «Бней Йегудой» (первая встреча – 2:0) и «Краснодар» на выезде с датским «Люнгбю» (2:1). От Франции: «Марсель» на выезде с бельгийским «Остенде» (4:2) и «Бордо» на выезде с венгерским «Видеотоном» (2:1), от Португалии – «Брага» дома со шведским АИКом (1:1) и «Маритиму» дома с болгарским «Ботевым» (0:0).

На данный момент таблица выглядит следующим образом:

1. Испания – 89,069;

2. Германия – 63,427;

3. Англия – 61,962;

4. Италия – 60,416;

5. Франция – 46,748;

6. Россия – 42,382;

7. Португалия – 39,082;

8. Бельгия – 36,900;

9. Украина – 34,333;

10. Турция – 30,400.