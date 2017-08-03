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  • Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА благодаря победе ЦСКА над АЕКом

Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА благодаря победе ЦСКА над АЕКом

3 августа 2017, 06:47
10

Благодаря победе ЦСКА в противостоянии с АЕКом в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА. Армейцы смогли сократить отставание до 4,366 балла с 4,483 балла.

Победа ЦСКА в ответной встрече с АЕКом (1:0) принесла России 1 очко и 0,200 балла (количество очков, деленное на количество стартующих от страны команд) в суммарный коэффициент, который теперь составляет 42,382. Что касается Франции, то благодаря ничейному результату «Ниццы» на выезде с «Аяксом» (2:2), коэффициент Франции составляет теперь 46,748 балла.

В четверг пройдут ответные игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы. От России сыграют: «Зенит» дома с израильской «Бней Йегудой» (первая встреча – 2:0) и «Краснодар» на выезде с датским «Люнгбю» (2:1). От Франции: «Марсель» на выезде с бельгийским «Остенде» (4:2) и «Бордо» на выезде с венгерским «Видеотоном» (2:1), от Португалии – «Брага» дома со шведским АИКом (1:1) и «Маритиму» дома с болгарским «Ботевым» (0:0).

На данный момент таблица выглядит следующим образом:

1. Испания – 89,069;

2. Германия – 63,427;

3. Англия – 61,962;

4. Италия – 60,416;

5. Франция – 46,748;

6. Россия – 42,382;

7. Португалия – 39,082;

8. Бельгия – 36,900;

9. Украина – 34,333;

10. Турция – 30,400.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов ЦСКА Ницца
Комментарии (10)
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серега кашин
1501733176
да уж сократила. французов нашим при любом раскладе не догнать
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bolela_16
1501737337
так держать...
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овертайм
1501740118
главное чтобы португезы не догнали)
Ответить
T 72
1501741427
Молодцы,но главное португалию не подпускать
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Алексей Гозиас
1501743488
Так держать.
Ответить
Тоторо
1501747135
Да зачем рассуждать на данные темы в самом начале сезона.... Жизнь - такая штука, что неизвестно чем всё закончится...
Ответить
Стаz
1501752882
ПСЖ будет теперь тянуть всю Францию, так что вряд-ли догоним
Ответить
paracetamol
1501761413
Да ладно. Португалия бы не сожрала с такими "суперклубами" как лошади да свини.
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зенит ничто
1501785833
ВОТ ТОЛЬКО ЗЕНИТ ПОКА ПОДГАЖИВАЕТ ПРОИГРЫВАЯ!!!ВПЕРЕД ЗЕНИТ!
Ответить
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