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    Бубнов не думает, что «Динамо» придется бороться за выживание в РФПЛ

    Известный футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением по поводу нахождения московского «Динамо» после трех туров РФПЛ внизу таблицы. По мнению эксперта, со временем бело-голубые выйдут из опасной зоны.

    «Если посмотреть на команды из низшей части таблицы («Амкар», «Тосно», «СКА-Хабаровск»), то «Динамо» выделяется на их фоне. Думаю, рано говорить, что они будут бороться за выживание. Они ярко провели второй тайм со «Спартаком», да и в матче с «Ахматом» создали достаточно моментов.

    Не думаю, что «Динамо» надолго задержится внизу. У них есть потенциал, чтобы выйти из низов турнирной таблицы», – говорит Бубнов.

    Динамовцы после трех туров набрали только одно очко и занимают тринадцатое место.

    Источник: Sportbox.ru

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    01.08.2017 22:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 2 августа 2017, 13:29

      Правильно думает,мы еще покажем хороший и конкурентный футбол.Динамо Чемпион!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      СНА-17 2 августа 2017, 10:34

      Идиотский заголовок. Читая заголовок, продолжение само вырисовывается :
      Бубнов не думает, что «Динамо» придется бороться за выживание в РФПЛ, ОН ЭТО ЗНАЕТ !
      Какие всё таки "ПРОФЕССИОНАЛЫ" заголовки пишут !
      А Динамо пожелание наконец выйти из эйфории по поводу второго тайма со Спартаком побыстрей выбраться из этой ямы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 августа 2017, 10:03

      Заголовок шикарен: "Бубнов не думает" дальше можно было сразу точку поставить ))

      2
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 06:44

      Не думаю... Ключевая фраза.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 2 августа 2017, 05:22

      Думаю у Амкара больше шансов чем у Динамо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 2 августа 2017, 01:39

      Я тоже не думаю...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 августа 2017, 23:01

      Вместо заголовка "Бубнов не думает, что «Динамо» придется бороться за выживание в РФПЛ", думается более по-русски было бы "Бубнов ДУМАЕТ, что «Динамо» НЕ придется бороться за выживание в РФПЛ"...
      А то получается, что человек без осмысления поделился мнением....

      6
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 > insider_retro 1 августа 2017, 23:18

      Смеюсь) спс

      2
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