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  • Бубнов не думает, что «Динамо» придется бороться за выживание в РФПЛ

Бубнов не думает, что «Динамо» придется бороться за выживание в РФПЛ

1 августа 2017, 22:45
8

Известный футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением по поводу нахождения московского «Динамо» после трех туров РФПЛ внизу таблицы. По мнению эксперта, со временем бело-голубые выйдут из опасной зоны.

«Если посмотреть на команды из низшей части таблицы («Амкар», «Тосно», «СКА-Хабаровск»), то «Динамо» выделяется на их фоне. Думаю, рано говорить, что они будут бороться за выживание. Они ярко провели второй тайм со «Спартаком», да и в матче с «Ахматом» создали достаточно моментов.

Не думаю, что «Динамо» надолго задержится внизу. У них есть потенциал, чтобы выйти из низов турнирной таблицы», – говорит Бубнов.

Динамовцы после трех туров набрали только одно очко и занимают тринадцатое место.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Бубнов Александр
Комментарии (8)
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insider_retro
1501617705
Вместо заголовка "Бубнов не думает, что «Динамо» придется бороться за выживание в РФПЛ", думается более по-русски было бы "Бубнов ДУМАЕТ, что «Динамо» НЕ придется бороться за выживание в РФПЛ"... А то получается, что человек без осмысления поделился мнением....
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арейская
1501627198
Я тоже не думаю...
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ДСА
1501640566
Думаю у Амкара больше шансов чем у Динамо
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Дядя Серёжа
1501645458
Не думаю... Ключевая фраза.
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FanatSerj
1501657411
Заголовок шикарен: "Бубнов не думает" дальше можно было сразу точку поставить ))
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СНА-17
1501659289
Идиотский заголовок. Читая заголовок, продолжение само вырисовывается : Бубнов не думает, что «Динамо» придется бороться за выживание в РФПЛ, ОН ЭТО ЗНАЕТ ! Какие всё таки "ПРОФЕССИОНАЛЫ" заголовки пишут ! А Динамо пожелание наконец выйти из эйфории по поводу второго тайма со Спартаком побыстрей выбраться из этой ямы.
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denisrebrikov
1501669768
Правильно думает,мы еще покажем хороший и конкурентный футбол.Динамо Чемпион!
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