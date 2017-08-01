Бубнов не думает, что «Динамо» придется бороться за выживание в РФПЛ

Известный футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением по поводу нахождения московского «Динамо» после трех туров РФПЛ внизу таблицы. По мнению эксперта, со временем бело-голубые выйдут из опасной зоны.

«Если посмотреть на команды из низшей части таблицы («Амкар», «Тосно», «СКА-Хабаровск»), то «Динамо» выделяется на их фоне. Думаю, рано говорить, что они будут бороться за выживание. Они ярко провели второй тайм со «Спартаком», да и в матче с «Ахматом» создали достаточно моментов.

Не думаю, что «Динамо» надолго задержится внизу. У них есть потенциал, чтобы выйти из низов турнирной таблицы», – говорит Бубнов.

Динамовцы после трех туров набрали только одно очко и занимают тринадцатое место.