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    Неймар подвергся оскорблениям фаната «Барселоны» на парковке, из-за чего чуть не случилась драка

    Нападающий «Барселоны» Неймар, который, очевидно, в ближайшее время сменит клуб, вступил на одной из парковок в словесную перепалку с болельщиком сине-гранатовых.

    Южноамериканец, как подозревается, сначала подвергся оскорблениям, а затем хотел наброситься на «оппонента», но футболиста остановили товарищи.

    Напомним, что грядущий трансфер Неймара в «ПСЖ» станет рекордным по сумме за всю историю футбола. Французы выплатят за «кудесника мяча» более 200 миллионов евро, хотя рыночная цена южноамериканца оценивается всего в 100.

    Источник: Sport.es

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    01.08.2017 22:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 августа 2017, 00:54

      Ага, получил бы по щам этот дистрофан

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 2 августа 2017, 00:53

      скора его точно кто нибудь отпзд

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 2 августа 2017, 00:41

      деньги есть, ума не надо.

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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 2 августа 2017, 00:28

      За все последние новости только отвращение вызывает. Может конечно тут СМИ раздувают, но в ПСЖ из Барселоны? (Я за реал и уважаю барсу) Это только бабосы. И уж очень много пишут про него. Недостоин он этого.

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 1 августа 2017, 23:19

      Неймар и драка звучит прикольно)
      По лицу бы получил 101%

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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 1 августа 2017, 23:12

      Какой он на х.р кудесник. Нашшли мне чучело. Продажная тв.рь

      -2
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