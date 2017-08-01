Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Неймар подвергся оскорблениям фаната «Барселоны» на парковке, из-за чего чуть не случилась драка

Неймар подвергся оскорблениям фаната «Барселоны» на парковке, из-за чего чуть не случилась драка

1 августа 2017, 22:08
7

Нападающий «Барселоны» Неймар, который, очевидно, в ближайшее время сменит клуб, вступил на одной из парковок в словесную перепалку с болельщиком сине-гранатовых.

Южноамериканец, как подозревается, сначала подвергся оскорблениям, а затем хотел наброситься на «оппонента», но футболиста остановили товарищи.

Напомним, что грядущий трансфер Неймара в «ПСЖ» станет рекордным по сумме за всю историю футбола. Французы выплатят за «кудесника мяча» более 200 миллионов евро, хотя рыночная цена южноамериканца оценивается всего в 100.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Неймар
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mishkahaker
1501618358
Какой он на х.р кудесник. Нашшли мне чучело. Продажная тв.рь
Ответить
Munez89
1501618771
Неймар и драка звучит прикольно) По лицу бы получил 101%
Ответить
mishkahaker
1501622902
За все последние новости только отвращение вызывает. Может конечно тут СМИ раздувают, но в ПСЖ из Барселоны? (Я за реал и уважаю барсу) Это только бабосы. И уж очень много пишут про него. Недостоин он этого.
Ответить
Rebrova
1501623715
деньги есть, ума не надо.
Ответить
Tajik-za Zenit
1501624399
скора его точно кто нибудь отпзд
Ответить
roman230582
1501624480
Ага, получил бы по щам этот дистрофан
Ответить
Главные новости
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
23:43
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
5
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
Вчера, 16:16
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 12:16
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
Вчера, 01:50
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
Вчера, 00:39
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+