Неймар подвергся оскорблениям фаната «Барселоны» на парковке, из-за чего чуть не случилась драка

Нападающий «Барселоны» Неймар, который, очевидно, в ближайшее время сменит клуб, вступил на одной из парковок в словесную перепалку с болельщиком сине-гранатовых.

Южноамериканец, как подозревается, сначала подвергся оскорблениям, а затем хотел наброситься на «оппонента», но футболиста остановили товарищи.

Напомним, что грядущий трансфер Неймара в «ПСЖ» станет рекордным по сумме за всю историю футбола. Французы выплатят за «кудесника мяча» более 200 миллионов евро, хотя рыночная цена южноамериканца оценивается всего в 100.