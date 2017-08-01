Неймар пройдет медобследование в Париже до 7 августа

Форвард «Барселоны» Неймар все же должен будет пройти в ближайшее время медицинский осмотр перед переходом в «ПСЖ», сообщает L’Equipe. Ранее сообщалось, что он должен состояться во вторник, 1 августа, в Катаре. Сейчас эта информация была обновлена – медобследование пройдет в Париже до конца текущей недели, а уже 7 августа бразилец подпишет контракт.

На данный момент бразильский футболист находится в Китае в рамках рекламного турне. «Барселона» рассчитывает, что Неймар прибудет в расположение клуба 3 августа.