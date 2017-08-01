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    Неймар пройдет медобследование в Париже до 7 августа

    Форвард «Барселоны» Неймар все же должен будет пройти в ближайшее время медицинский осмотр перед переходом в «ПСЖ», сообщает L’Equipe. Ранее сообщалось, что он должен состояться во вторник, 1 августа, в Катаре. Сейчас эта информация была обновлена – медобследование пройдет в Париже до конца текущей недели, а уже 7 августа бразилец подпишет контракт.

    На данный момент бразильский футболист находится в Китае в рамках рекламного турне. «Барселона» рассчитывает, что Неймар прибудет в расположение клуба 3 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2017 10:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 1 августа 2017, 12:52

      Молодец пацан- верит в себя. Или вконец гном с кусакой задолбали?

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 1 августа 2017, 12:27

      Пускай уходит. Удачи ему куда бы он не пошёл.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 1 августа 2017, 11:25

      По факту Суарес и Месси против него начали воду мутить, много видео есть где они на тренировках его задевают, толкают и тд...Это наверное и сподвигло его на уход в ПСЖ где много его соотечественников и где он будет настоящей звездой.

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      Рейтинг: +800

      forward33 1 августа 2017, 10:51

      Ничего...Барса и без него проживёт...добивались самых громких побед без него и со своими воспитанниками, а за вырученные деньги можно купить двух достойных игроков

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      Рейтинг: +722

      Urry 1 августа 2017, 10:33

      ПСЖ повезло

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