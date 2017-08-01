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Рейнгольд назвал ЦСКА командой пенсионеров

1 августа 2017, 21:31
17

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что сборная России должна омолодить состав.

Также специалист отметил, что ЦСКА имеет слишком возрастных игроков.

«Головин? А что он может сделать один, когда ЦСКА – это команда пенсионеров? Посмотрите на средний возраст команды. И много они так еще поиграют? Нужно омолаживать состав, искать молодых – нужно работать. Или идти по «западному пути» – в том смысле что бросить все к чертовой матери, закрыть все школы, и все покупать на западе», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рейнгольд Валерий
Комментарии (17)
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Tajik-za Zenit
1501612561
Кто нибудь заклейте ему рот
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insider_retro
1501613348
Бомбардир так стабильно и вдохновенно публикует различные мнения Рейнгольда, что возникает ощущение серьёзной неадекватности выпускающей редакции.... Все заявления этого человека только провоцируют людей и не несут какого-то серьёзного экспертного анализа....
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порт
1501613849
Ваш клуб ещё на обделали, тогда к вам едет пенсионер.
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dok66
1501613933
За Валеру давно уже кто-то пишет . Это мой последний коммент по его опусам !
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InterMilLano1908
1501614004
средний возраст у ЦСКА 26,71 за 3 матча и они на5ом месте...выше только Ахмат, Краснодар, Тосно, Уфа....+ самый Российский состав 747,67(не легионеров в среднем за игру), дальше Динамо 715,33 и Анжи 709,67... Он чем этот дед говорит непонятно...
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APchelov
1501614966
Если он такой умный, то почему он ещё не главный тренер будущего чемпиона страны? Взял бы командочку, и воплощал )
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4agaaa
1501617311
Ахах)) от пенсионера слышать смешно! Ты хоть состав цска знаешь??? Маразматик, всем давно насрать на твоё мнение!
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ВЛАДИВОСТОК
1501638661
Старичка уважаю конечно как игрока Советского футбола.............но извините за языком надо следить............и не ляпать языком .
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Boniel+
1501659857
Дело не в возрасте игроков,а их мастерстве.Чему учили Чалова в его футбольной школе.Пока не понятно.В последнем матче со СКА мог три-четыре раза забивать......,а в итоге ни разу.И самое главное не видно в этом парне перспективы.По большому счету Головин не лучше.Мало,что умеет.И,главное у нас есть с чем сравнивать.Нам же показывают,как играют ребята их возраста в Европе."Земля и небо"!!!!
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Dobroe Teplo za CSKA
1501666482
что это за фриц? ему уже на кладбище прогулы ставят.
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