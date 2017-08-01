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    Рейнгольд назвал ЦСКА командой пенсионеров

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что сборная России должна омолодить состав.

    Также специалист отметил, что ЦСКА имеет слишком возрастных игроков.

    «Головин? А что он может сделать один, когда ЦСКА – это команда пенсионеров? Посмотрите на средний возраст команды. И много они так еще поиграют? Нужно омолаживать состав, искать молодых – нужно работать. Или идти по «западному пути» – в том смысле что бросить все к чертовой матери, закрыть все школы, и все покупать на западе», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    01.08.2017 21:31
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 2 августа 2017, 12:34

      что это за фриц? ему уже на кладбище прогулы ставят.

      2
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 2 августа 2017, 10:44

      Дело не в возрасте игроков,а их мастерстве.Чему учили Чалова в его футбольной школе.Пока не понятно.В последнем матче со СКА мог три-четыре раза забивать......,а в итоге ни разу.И самое главное не видно в этом парне перспективы.По большому счету Головин не лучше.Мало,что умеет.И,главное у нас есть с чем сравнивать.Нам же показывают,как играют ребята их возраста в Европе."Земля и небо"!!!!

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 2 августа 2017, 04:58

      Ещё не пенсионеров, т. к. пенсионный возраст в стране увеличен

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > directorpg 2 августа 2017, 05:04

      Не увеличивали у нас пенсионный возраст.

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 2 августа 2017, 04:51

      Старичка уважаю конечно как игрока Советского футбола.............но извините за языком надо следить............и не ляпать языком .

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 августа 2017, 23:20

      Самые "возрастные" лиги - это чемпионаты России и Турции, где средний возраст игроков составляет 27,1 года.
      По данным УЕФА, в мире всего три лиги, где средний возраст игроков выше, чем в России - Катар (27,2), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5). Аналогичный показатель среднего возраста футболистов у Мексики - 27,1.

      Информация из интернета, так что Рейнгольд в чём-то прав.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 1 августа 2017, 22:55

      Ахах)) от пенсионера слышать смешно! Ты хоть состав цска знаешь??? Маразматик, всем давно насрать на твоё мнение!

      1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 1 августа 2017, 22:36

      Ребят кто поможет плз кому могу скинуть код вк,прост оч срочно шеф попросил прошу

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 августа 2017, 22:16

      Если он такой умный, то почему он ещё не главный тренер будущего чемпиона страны? Взял бы командочку, и воплощал )

      5
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 1 августа 2017, 22:00

      средний возраст у ЦСКА 26,71 за 3 матча и они на5ом месте...выше только Ахмат, Краснодар, Тосно, Уфа....+ самый Российский состав 747,67(не легионеров в среднем за игру), дальше Динамо 715,33 и Анжи 709,67...
      Он чем этот дед говорит непонятно...

      6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 августа 2017, 21:58

      За Валеру давно уже кто-то пишет . Это мой последний коммент по его опусам !

      8
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dok66 1 августа 2017, 22:12

      Если позволите, присоединяюсь!...

      5
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