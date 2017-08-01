Рейнгольд назвал ЦСКА командой пенсионеров

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что сборная России должна омолодить состав.

Также специалист отметил, что ЦСКА имеет слишком возрастных игроков.

«Головин? А что он может сделать один, когда ЦСКА – это команда пенсионеров? Посмотрите на средний возраст команды. И много они так еще поиграют? Нужно омолаживать состав, искать молодых – нужно работать. Или идти по «западному пути» – в том смысле что бросить все к чертовой матери, закрыть все школы, и все покупать на западе», – сказал Рейнгольд.