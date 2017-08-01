Рейнгольд назвал ЦСКА командой пенсионеров

что это за фриц? ему уже на кладбище прогулы ставят.
Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что сборная России должна омолодить состав.
Также специалист отметил, что ЦСКА имеет слишком возрастных игроков.
«Головин? А что он может сделать один, когда ЦСКА – это команда пенсионеров? Посмотрите на средний возраст команды. И много они так еще поиграют? Нужно омолаживать состав, искать молодых – нужно работать. Или идти по «западному пути» – в том смысле что бросить все к чертовой матери, закрыть все школы, и все покупать на западе», – сказал Рейнгольд.