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    Будогосский назвал судейство Лапочкина в матче «Спартак» – «Краснодар» чудесным и превосходным

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский очень хорошо отозвался о работе Сергея Лапочкина в поединке третьего тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (2:0).

    Напомним, на 37-й минуте встречи арбитр из Санкт-Петербурга указал на 11-метровую отметку в штрафной площади «быков» после падения нападающего красно-белых Зе Луиша в результате контакта с защитником Андреасом Гранквистом.

    – Ваше мнение о работе арбитра Лапочкина на матче «Спартак» – «Краснодар»?

    – Оценю всю бригаду двумя словами: «вондерфул» и «экселент».

    – А если более развернуто и по-русски?

    – Нет никаких вопросов по его работе. Очень внимательно смотрел матч, а по его окончании послал ребятам смс-сообщение, в котором от всей души поблагодарил за судейство. Это работа на весь российский футбол, на его имидж и лишний раз подтверждает, что у нас есть талантливые арбитры, способные работать на встречах самого высокого уровня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2017 18:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 06:54

      Ну отсудил без особых претензий, нормально как и должно. Превосходно...

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 1 августа 2017, 21:59

      Пендаль клевый получился, как по маслу, раз два и Спартак чемпион !!! ЭХ Лапочкин, КАК ЖЕ ТЫ ТАК ?

      -2
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 1 августа 2017, 19:39

      Да нормально отсудил.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 августа 2017, 19:34

      ворон ворону глаз не выклюет а свинья свинье зад лизнет

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 августа 2017, 19:11

      Лапочкин постоянно ошибался по мелочам(вместо углового от ворот,не замечал провокаций - хотя всё отлично видел,мелкие нарушения.По мне 3 по пятибальной.

      6
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Gullit 76 1 августа 2017, 20:27

      Пожалуй соглашусь, если никаких серьёзных ляпов допущено не было, это что уже называется экселлент!? Полно мелких ошибок, причём односторонних, именно поэтому страсти разгорались нешуточные, и именно поэтому(по тв наверняка этого слышно не было) стадион минуты три скандировал судья пид...с, г....он!!! Я был этому свидетелем

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 1 августа 2017, 19:07

      Что он, что Мудка ... Два дибила - это сила!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 августа 2017, 19:03

      Он , что - "театральный критик" ? Чудесно , превосходно , браво , брависсимо ...

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 августа 2017, 19:01

      Второй знаток английского,после МуДко

      2
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