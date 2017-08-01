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  • Будогосский назвал судейство Лапочкина в матче «Спартак» – «Краснодар» чудесным и превосходным

Будогосский назвал судейство Лапочкина в матче «Спартак» – «Краснодар» чудесным и превосходным

1 августа 2017, 18:47
14

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский очень хорошо отозвался о работе Сергея Лапочкина в поединке третьего тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (2:0).

Напомним, на 37-й минуте встречи арбитр из Санкт-Петербурга указал на 11-метровую отметку в штрафной площади «быков» после падения нападающего красно-белых Зе Луиша в результате контакта с защитником Андреасом Гранквистом.

– Ваше мнение о работе арбитра Лапочкина на матче «Спартак» – «Краснодар»?

– Оценю всю бригаду двумя словами: «вондерфул» и «экселент».

– А если более развернуто и по-русски?

– Нет никаких вопросов по его работе. Очень внимательно смотрел матч, а по его окончании послал ребятам смс-сообщение, в котором от всей души поблагодарил за судейство. Это работа на весь российский футбол, на его имидж и лишний раз подтверждает, что у нас есть талантливые арбитры, способные работать на встречах самого высокого уровня.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Будогосский Андрей Лапочкин Сергей
Комментарии (14)
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acer2003
1501603319
Второй знаток английского,после МуДко
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dok66
1501603422
Он , что - "театральный критик" ? Чудесно , превосходно , браво , брависсимо ...
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Sergil
1501603668
Что он, что Мудка ... Два дибила - это сила!
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VVM1964
1501603822
К ЧЕМУ СТОЛЬКО ШУМА , УЖЕ ВТОРОЙ ОТКЛИК СУДЕЙСТВА НА ЭТОТ МАТЧ , ВСЕ НОРМАЛЬНО , НИКТО НЕ СПОРИТ . ВЫ ЧЕСТНО И БЕЗ ОШИБОК В ВОСКРЕСЕНЬЕ "ЗЕНИТ" - " СПАРТАК" ОТСУДИТЕ .
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Gullit 76
1501603865
Лапочкин постоянно ошибался по мелочам(вместо углового от ворот,не замечал провокаций - хотя всё отлично видел,мелкие нарушения.По мне 3 по пятибальной.
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giluxa1963
1501605282
ворон ворону глаз не выклюет а свинья свинье зад лизнет
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DZHEK_VOROBEY1987
1501605558
Да нормально отсудил.
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Zubo
1501613974
Пендаль клевый получился, как по маслу, раз два и Спартак чемпион !!! ЭХ Лапочкин, КАК ЖЕ ТЫ ТАК ?
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Дядя Серёжа
1501646065
Ну отсудил без особых претензий, нормально как и должно. Превосходно...
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