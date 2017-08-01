Будогосский назвал судейство Лапочкина в матче «Спартак» – «Краснодар» чудесным и превосходным

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский очень хорошо отозвался о работе Сергея Лапочкина в поединке третьего тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (2:0).

Напомним, на 37-й минуте встречи арбитр из Санкт-Петербурга указал на 11-метровую отметку в штрафной площади «быков» после падения нападающего красно-белых Зе Луиша в результате контакта с защитником Андреасом Гранквистом.

– Ваше мнение о работе арбитра Лапочкина на матче «Спартак» – «Краснодар»?

– Оценю всю бригаду двумя словами: «вондерфул» и «экселент».

– А если более развернуто и по-русски?

– Нет никаких вопросов по его работе. Очень внимательно смотрел матч, а по его окончании послал ребятам смс-сообщение, в котором от всей души поблагодарил за судейство. Это работа на весь российский футбол, на его имидж и лишний раз подтверждает, что у нас есть талантливые арбитры, способные работать на встречах самого высокого уровня.