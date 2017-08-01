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    Черышев: «Чемпионат мира будет огромным стимулом для всех принимающих городов»

    Посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Дмитрий Черышев рассказал о том, как сохранить импульс к развитию футбола в России, полученный от Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

    – Думаю, после этих турниров огромное количество ребят побегут записываться в футбольные школы. Уже сейчас появилась инфраструктура, футбольные базы и, конечно, стадионы, на которых играть – одно удовольствие. Естественно, за всем этим нужно будет следить и держать в порядке.

    – При этом большинство клубов, для которых новые стадионы – домашние, выступают не в Премьер-лиге. Может, стоит искусственно поднять их в элиту? Ведь пример с «Краснодаром» показывает, что это вовсе неплохо…

    – В том, что «Балтика», «Мордовия», «Нижний Новгород» или «Крылья Советов» сейчас не в РФПЛ, ничего страшного. Чемпионат мира будет огромным стимулом для всех принимающих городов. А для тех, чьи клубы сейчас не в элите, это станет еще большим импульсом.

    Источник: Известия

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    01.08.2017 10:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 2 августа 2017, 19:01

      в 2х из 4х приложил руку Меркушкин-какое совпадение ))

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      ...
      Рейтинг: +73

      MonTee > kupryaev 3 августа 2017, 01:10

      и эти 2 из 4. Играли в рфпл, до того, как приложил руку Меркушкин. Просто совпадение )

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      Рейтинг: +73

      MonTee > oussama 3 августа 2017, 23:25

      1 раз? ты прикалываешься? Вспомни что случилось после. Так же что и с кс вспоминай

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > oussama 9 августа 2017, 20:58

      объективно и смотрим -Крылья то не вылетали никогда с РФПЛ до его прихода , или вы наивно верите ,что председатель попечительского совета не при делах всегда? в Саранске ЧМ , в сАмаре ЧМ -понятно,что это с его подачи ,но для тебя ли и для меня это сделано?

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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 1 августа 2017, 11:58

      именно поэтому жаль что Грозный с его отличной ареной не включен в этот список

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