Черышев: «Чемпионат мира будет огромным стимулом для всех принимающих городов»

Посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Дмитрий Черышев рассказал о том, как сохранить импульс к развитию футбола в России, полученный от Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

– Думаю, после этих турниров огромное количество ребят побегут записываться в футбольные школы. Уже сейчас появилась инфраструктура, футбольные базы и, конечно, стадионы, на которых играть – одно удовольствие. Естественно, за всем этим нужно будет следить и держать в порядке.

– При этом большинство клубов, для которых новые стадионы – домашние, выступают не в Премьер-лиге. Может, стоит искусственно поднять их в элиту? Ведь пример с «Краснодаром» показывает, что это вовсе неплохо…

– В том, что «Балтика», «Мордовия», «Нижний Новгород» или «Крылья Советов» сейчас не в РФПЛ, ничего страшного. Чемпионат мира будет огромным стимулом для всех принимающих городов. А для тех, чьи клубы сейчас не в элите, это станет еще большим импульсом.