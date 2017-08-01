Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черышев: «Чемпионат мира будет огромным стимулом для всех принимающих городов»

Черышев: «Чемпионат мира будет огромным стимулом для всех принимающих городов»

1 августа 2017, 10:35
5

Посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Дмитрий Черышев рассказал о том, как сохранить импульс к развитию футбола в России, полученный от Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

– Думаю, после этих турниров огромное количество ребят побегут записываться в футбольные школы. Уже сейчас появилась инфраструктура, футбольные базы и, конечно, стадионы, на которых играть – одно удовольствие. Естественно, за всем этим нужно будет следить и держать в порядке.

– При этом большинство клубов, для которых новые стадионы – домашние, выступают не в Премьер-лиге. Может, стоит искусственно поднять их в элиту? Ведь пример с «Краснодаром» показывает, что это вовсе неплохо…

– В том, что «Балтика», «Мордовия», «Нижний Новгород» или «Крылья Советов» сейчас не в РФПЛ, ничего страшного. Чемпионат мира будет огромным стимулом для всех принимающих городов. А для тех, чьи клубы сейчас не в элите, это станет еще большим импульсом.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Краснодар Балтика Мордовия Крылья Советов Черышев Дмитрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Adekvat07
1501577926
именно поэтому жаль что Грозный с его отличной ареной не включен в этот список
Ответить
kupryaev
1501689681
в 2х из 4х приложил руку Меркушкин-какое совпадение ))
Ответить
Главные новости
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
4
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
76
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+