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    Самедов: «Спартак» создал много моментов и победил»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов остался доволен победой своей команды в матче третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который закончился со счетом 2:0. По его словам, после такого результата красно-белые готовы двигаться к следующей победе.

    После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

    – Считаю, что мы победили заслуженно. Очень довольны результатом. Теперь движемся дальше.

    – Несмотря на это, зачастую «Спартак» пропускал контратаку за контратакой.

    – Может, мы где-то не дорабатывали, играли не совсем компактно. Возможно, не хватало концентрации. В любом случае, мы создали много моментов и победили.

    – У вас был момент, как на Кубке конфедераций. Мексике вы в такой ситуации забили.

    – В игре с Мексикой я забил, но мы проиграли, а здесь не забил, но мы победили. Вот и вся разница!

    Источник: «Советский спорт»

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    01.08.2017 06:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 августа 2017, 06:52

      Самедов хорошо вернулся в строй.Вперед Спартак к новым победам.

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