Самедов: «Спартак» создал много моментов и победил»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов остался доволен победой своей команды в матче третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который закончился со счетом 2:0. По его словам, после такого результата красно-белые готовы двигаться к следующей победе.

После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

– Считаю, что мы победили заслуженно. Очень довольны результатом. Теперь движемся дальше.

– Несмотря на это, зачастую «Спартак» пропускал контратаку за контратакой.

– Может, мы где-то не дорабатывали, играли не совсем компактно. Возможно, не хватало концентрации. В любом случае, мы создали много моментов и победили.

– У вас был момент, как на Кубке конфедераций. Мексике вы в такой ситуации забили.

– В игре с Мексикой я забил, но мы проиграли, а здесь не забил, но мы победили. Вот и вся разница!