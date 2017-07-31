Каррера: «Из-за Манчини к матчу с «Зенитом» ничего особенного делать не буду»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ, в котором московский клуб встретится с «Зенитом».

Напомним, встреча пройдет 6 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Матч с «Зенитом»? Будет встреча, как и против всех, только команда особенно сильная. Готовиться будем так же, как и к «Краснодару». Из-за Роберто Манчини ничего особенного делать не буду. Ни тренер, ни команда не заставят меня отойти от обычной стратегии», – сказал Каррера.