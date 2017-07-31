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  • Каррера: «Из-за Манчини к матчу с «Зенитом» ничего особенного делать не буду»

Каррера: «Из-за Манчини к матчу с «Зенитом» ничего особенного делать не буду»

31 июля 2017, 23:50
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ, в котором московский клуб встретится с «Зенитом».

Напомним, встреча пройдет 6 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Матч с «Зенитом»? Будет встреча, как и против всех, только команда особенно сильная. Готовиться будем так же, как и к «Краснодару». Из-за Роберто Манчини ничего особенного делать не буду. Ни тренер, ни команда не заставят меня отойти от обычной стратегии», – сказал Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Манчини Роберто Каррера Массимо
Комментарии (9)
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oyabun
1501534740
Правильная позиция! Волков бояться - в лес не ходить.
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Супермачо
1501535081
Батя МаКар должен Бабу Маню с его Зиной натянуть.
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SEREZHA7575
1501535802
порвем!
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Evgeniy32
1501540459
Зачем что то менять. В этом противостоянии, на первый план выходит мотивация и настрой
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Дядя Серёжа
1501552714
Почин сделан. Стадион будет полным. Такая же мотивация для Спартака, как и для Зенита. Но один в один забивать хоть иногда надо. Удачи Спартак.
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turist82
1501556615
Мочить бомжей!
Ответить
SPARTAK 85
1501557943
Ничего особенного и не нужно. Только Спартак! Только победа! Да нас устроит обычная победа.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1501559168
Есть такая песня - гни свою линию!
Ответить
Диктор
1501559956
И это правильно-для нас нет авторитетов.
Ответить
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