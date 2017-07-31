Джикия: «Убрал золотую медаль не в карман, а в шкаф»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал исход матча 3-го тура РФПЛ, в котором московский клуб одержал победу над «Краснодаром» (2:0).

На данный момент действующий чемпион России занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

«Сегодня выполнили установку тренера, это главное, что повлияло на результат игры. Результат на табло. Давления после первых матчей чемпионата не было. Мы гнули свою линию, и поэтому все так получилось. Ничего страшного в таком начале нет. Все еще впереди, все зависит только от нас.

Каррера сказал, что еще не все игроки убрали золотые медали? Не знаю, я убрал ее не в карман, а в шкаф. Не совсем с ним согласен. Но ему со стороны, наверное, было виднее», – сказал Джикия в эфире телеканала «Наш футбол».

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