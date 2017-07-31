Зе Луиш и Адриано – в атаке «Спартака», Клаэссон и Вандерсон выйдут на острие у «Краснодара»

«Спартак» и «Краснодар» назвали стартовые составы на поединок третьего тура РПФЛ.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Зе Луиш, Адриано.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Жоаозиньо, Каборе, Перейра, Клаэссон, Вандерсон.

Матч состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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