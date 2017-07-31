Радимов считает, что Манчини многое предстоит понять в РФПЛ

Экс-наставник «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о новом главном тренере основной команды син-бело-голубых Роберто Манчини. Также специалист отметил, что нападающий Артем Дзюба, скорее всего, останется в петербургском клубе, нежели покинет его.

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок может перейти в «Локомотив» на правах аренды.

– Что вам нравится в Манчини и что настораживает?

– Импонирует уверенность, которая от Манчини исходит, его слова: «Есть люди, на которых я опираюсь. Они точно футболисты стартового состава». Да, поймите, я субъективен! Просто много лет назад был в восторге от того, как Роберто играл в футбол!

– Разделяю ваши чувства.

– А что настораживает… То, что для него российская лига – как для нас с вами Австралия. Приезжаете туда и не знаете, что ждет за поворотом. Ему многое предстоит понять. Для итальянца даже алфавит другой, попробуй, привыкни к кириллице!

– Сегодня уже футболисты «Локомотива» комментируют возможный приход в команду Дзюбы.

– Им форвард после травмы Ари необходим, это правда. Дзюба очень сильный футболист и постоянно это доказывал. Но последние два матча начинает на скамейке. Думаю, скорее, Артем вернет доверие Манчини и место в составе, чем уйдет. Он действительно классный игрок и хочет выигрывать титулы.