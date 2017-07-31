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  • Радимов считает, что Манчини многое предстоит понять в РФПЛ

Радимов считает, что Манчини многое предстоит понять в РФПЛ

31 июля 2017, 14:32
7

Экс-наставник «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о новом главном тренере основной команды син-бело-голубых Роберто Манчини. Также специалист отметил, что нападающий Артем Дзюба, скорее всего, останется в петербургском клубе, нежели покинет его.

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок может перейти в «Локомотив» на правах аренды.

– Что вам нравится в Манчини и что настораживает?

– Импонирует уверенность, которая от Манчини исходит, его слова: «Есть люди, на которых я опираюсь. Они точно футболисты стартового состава». Да, поймите, я субъективен! Просто много лет назад был в восторге от того, как Роберто играл в футбол!

– Разделяю ваши чувства.

– А что настораживает… То, что для него российская лига – как для нас с вами Австралия. Приезжаете туда и не знаете, что ждет за поворотом. Ему многое предстоит понять. Для итальянца даже алфавит другой, попробуй, привыкни к кириллице!

– Сегодня уже футболисты «Локомотива» комментируют возможный приход в команду Дзюбы.

– Им форвард после травмы Ари необходим, это правда. Дзюба очень сильный футболист и постоянно это доказывал. Но последние два матча начинает на скамейке. Думаю, скорее, Артем вернет доверие Манчини и место в составе, чем уйдет. Он действительно классный игрок и хочет выигрывать титулы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Манчини Роберто Радимов Владислав
Комментарии (7)
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policepnz
1501501598
Ростов ослабили, теперь позор избегут) надеюсь пару оплеух The Nith получит)
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acer2003
1501502462
Понять и простить...... )))))
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Тазит
1501506655
Это точно - многое предстоит понять. Например, почему судьи одни и те же нарушения трактуют одним образо в отношении московских и питерского клубов и совсем иначе в отношении остальных... Это он поймет скоро... Но есть в РФПЛ вещи совершенно непостижимые человеческому уму... Пройдет десять лет, он уже будет тренировать где-нибудь в серии А какой-нибудь Милан ... И задумавшись , углубившись в воспоминания будет морщить лоб и восклицать "mama mia!", тщетно пытаясь понять почему Краснодар и Амкар играют в Краснодаре 13-го августа, а в Перьми 10-го декабря
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paracetamol
1501508275
Влад прав!
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APchelov
1501511512
Зачем Манчини что-то понимать? Похоже, у него достаточно знаний и опыта, чтобы побеждать и не под кого не подстраиваться. А с высоты побед ему пофигу, что такое РФПЛ. Для работы у Манчини созданы все условия
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raritet
1501513335
Не дай бог еще столкнуться ему с русским понятием Бунт.
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