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  • Рейнгольд: «Сейчас «Спартак» поливают грязью в СМИ, но у него нет катастрофических проблем»

Рейнгольд: «Сейчас «Спартак» поливают грязью в СМИ, но у него нет катастрофических проблем»

31 июля 2017, 10:06
15

Бывший форвард «Спартака» и сборной СССР Валерий Рейнгольд уверен, что предстоящий матч с «Краснодаром» станет для красно-белых определяющим, учитывая не самый удачный старт чемпионата. По его словам, в двух ничейных результатах первых туров не стоит высматривать катастрофические проблемы.

Напомним, что «Спартак» после двух туров имеет на своем счету лишь два очка. «Краснодар» одержал на старте чемпионата две победы, взяв все шесть возможных очков.

«У «Спартака» будет матч за собственное выживание после двух неудачных игр. Сейчас команду со всех сторон поливают грязью в СМИ, но, на мой взгляд, у нее нет катастрофических проблем. Они играли два матча на выезде, не считая игры с «Локомотивом» в Суперкубке России. Да, мне возразят, что матч в Химках с «Динамо» за выезд не считается, но у красно-белых успех прошлого сезона во многом был основан на поддержке болельщиков и особой ауре арены в Тушино, которой нет на других московских стадионах.

Поэтому даже дерби являются для «Спартака» в полной мере выездными встречами. Ну а про «Уфу» и говорить не стоит: там боевая команда, с которой всем будет непросто. При этом команда Карреры явно не добрала очков. Один из двух этих матчей надо было выиграть.

Все команды РФПЛ по первым матчам пока недобирают физически. Они приехали со сборов не в лучшем состоянии. Пока нет легкости, ведь на сборах футболисты прошли через трехразовые тренировки. Легкость в действиях команд появится где-то через три тура. Пока же команды играют на морально-волевых качествах.

В обоих стартовых матчах чемпионата России «Краснодар» сыграл прилично, можно поздравить команду с отличным началом сезона. Думаю, и матч Лиги Европы не повлияет на готовность команды Шалимова к игре с красно-белыми. У «Краснодара» хороший состав и приличный бюджет. При этом играет не 11 человек – есть обойма в 20 игроков хорошего уровня. Наверняка тренер сумеет грамотно распределить нагрузку и против «Спартака» «Краснодар» выйдет полностью готовым», – считает Рейнгольд.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Краснодар» пройдет в Москве в понедельник, 31 июля, в 19:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Рейнгольд Валерий
Комментарии (15)
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Дядя Серёжа
1501484955
Надо Зе попасть в ворота - и попрёт.
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Ехай Наxyй
1501485826
Как грязь мона поливать грязью?Думай,что говоришь.
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Бугимен
1501486126
Букмекеры также считают фаворитом «Спартак» и предлагают поставить на красно-белых за 1.90. Шансы «Краснодара» на победу оценены коэффициентом 4.46. Поставить на ничью можно за 3.60 (см. все коэффициенты на матч). Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится 31 июля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — 19:30 мск.
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slavko33002
1501487380
Катастрофа будет в ЛЧ.
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zlobny_zenitos
1501487472
Валерий Леонидович, прекратите слушать эти проклятые СМИ! Они всех поливают периодически! Не зная, что творится в клубах, не зная всех внутренних дел они (СМИ) сами рисуют "себе картинки" кто и как должен играть, кто лидировать...это их чистая фантазия, а потом начинаются "громкие заголовки"... Они всех "мумукают" то Спартак, то Зенит, то ЦСКА... На хрен эти СМИ и все!
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kella
1501489846
Уверен, быки свиней затопчут! Хотя вопрос о том, попадет ли Спартак в четверку (верхнюю или нижнюю)еще пока остается открытым.
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Fan Loko mik
1501491993
Спартаку победа нужна как воздух. Если не добудут её сегодня, Карреру начнут прессовать, да и сами игроки кураж могут потерять. А тут ещё эта гнида Глушак зазвездился!!!!
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Gullit 76
1501495070
Кто поливает грязью? Критикуют да,а что он хотел? Маразм.
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sprint5
1501497798
никто от критики еще не умер
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insider_retro
1501498011
Валерий Леонидович смягчил свои недавние высказывания... Оттаял душой.... Всё проанализировал, выразил надежду... В общем, подложил газетку, на всякий случай для послематчевых тирад....
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