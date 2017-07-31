Рейнгольд: «Сейчас «Спартак» поливают грязью в СМИ, но у него нет катастрофических проблем»

Бывший форвард «Спартака» и сборной СССР Валерий Рейнгольд уверен, что предстоящий матч с «Краснодаром» станет для красно-белых определяющим, учитывая не самый удачный старт чемпионата. По его словам, в двух ничейных результатах первых туров не стоит высматривать катастрофические проблемы.

Напомним, что «Спартак» после двух туров имеет на своем счету лишь два очка. «Краснодар» одержал на старте чемпионата две победы, взяв все шесть возможных очков.

«У «Спартака» будет матч за собственное выживание после двух неудачных игр. Сейчас команду со всех сторон поливают грязью в СМИ, но, на мой взгляд, у нее нет катастрофических проблем. Они играли два матча на выезде, не считая игры с «Локомотивом» в Суперкубке России. Да, мне возразят, что матч в Химках с «Динамо» за выезд не считается, но у красно-белых успех прошлого сезона во многом был основан на поддержке болельщиков и особой ауре арены в Тушино, которой нет на других московских стадионах.

Поэтому даже дерби являются для «Спартака» в полной мере выездными встречами. Ну а про «Уфу» и говорить не стоит: там боевая команда, с которой всем будет непросто. При этом команда Карреры явно не добрала очков. Один из двух этих матчей надо было выиграть.

Все команды РФПЛ по первым матчам пока недобирают физически. Они приехали со сборов не в лучшем состоянии. Пока нет легкости, ведь на сборах футболисты прошли через трехразовые тренировки. Легкость в действиях команд появится где-то через три тура. Пока же команды играют на морально-волевых качествах.

В обоих стартовых матчах чемпионата России «Краснодар» сыграл прилично, можно поздравить команду с отличным началом сезона. Думаю, и матч Лиги Европы не повлияет на готовность команды Шалимова к игре с красно-белыми. У «Краснодара» хороший состав и приличный бюджет. При этом играет не 11 человек – есть обойма в 20 игроков хорошего уровня. Наверняка тренер сумеет грамотно распределить нагрузку и против «Спартака» «Краснодар» выйдет полностью готовым», – считает Рейнгольд.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Краснодар» пройдет в Москве в понедельник, 31 июля, в 19:30 по московскому времени.