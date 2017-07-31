Мостовой: «Спартаку» не повезло в первых двух турах, но играли они лучше соперников»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что коллектив Массмо Карреры должен побеждать «Краснодар» в предстоящем матче третьего тура российской Премьер-лиги. По его словам, не стоит придавать большого значения неудачам красно-белых на старте этого сезона – это лишь невезение.

«Спартак» дважды оступился на старте, и теперь им нужно побеждать. В их пользу – то, что они играют на домашнем стадионе. А также то, что у «Краснодара» недавно был матч в Лиге Европы. Они будут измотаны, чем и воспользуется коллектив Массимо Карреры. Да и в целом я не разделяю упаднических настроений по отношению к красно-белым. Им не повезло в первых двух турах, но они были лучше соперников, а мяч просто не шел в ворота.

«Краснодар» на старте выглядит очень уверенно и стабильно. У них неплохой подбор исполнителей, несмотря на уход нескольких опытных игроков. Правда, пока непонятно, как скажется на их игре плотный график. В матче со «Спартаком» многое будет зависит от того, кто именно выйдет в старте у «горожан», – считает Мостовой.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Краснодар» состоится в понедельник, 31 июля, в 19:30 по московскому времени