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  • Мостовой: «Спартаку» не повезло в первых двух турах, но играли они лучше соперников»

Мостовой: «Спартаку» не повезло в первых двух турах, но играли они лучше соперников»

31 июля 2017, 07:16
15

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что коллектив Массмо Карреры должен побеждать «Краснодар» в предстоящем матче третьего тура российской Премьер-лиги. По его словам, не стоит придавать большого значения неудачам красно-белых на старте этого сезона – это лишь невезение.

«Спартак» дважды оступился на старте, и теперь им нужно побеждать. В их пользу – то, что они играют на домашнем стадионе. А также то, что у «Краснодара» недавно был матч в Лиге Европы. Они будут измотаны, чем и воспользуется коллектив Массимо Карреры. Да и в целом я не разделяю упаднических настроений по отношению к красно-белым. Им не повезло в первых двух турах, но они были лучше соперников, а мяч просто не шел в ворота.

«Краснодар» на старте выглядит очень уверенно и стабильно. У них неплохой подбор исполнителей, несмотря на уход нескольких опытных игроков. Правда, пока непонятно, как скажется на их игре плотный график. В матче со «Спартаком» многое будет зависит от того, кто именно выйдет в старте у «горожан», – считает Мостовой.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Краснодар» состоится в понедельник, 31 июля, в 19:30 по московскому времени

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Каррера Массимо Мостовой Александр
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1501476432
Надо побеждать однозначно.
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gandyv
1501479702
Сегодня победим!!!
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dyema
1501479921
На одном везении не выедешь)))
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Правдоруб100
1501480750
Спартак как раз там, где и должен быть. Чемпионом стал на фоне плохо играющих клубов. Он сыграл получше ПЛОХИХ. Сейчас уровень подтянули он и поплыл. Чемпионом не будет, да и в призёры пока НЕ ГОТОВ!!! Команда играет пока СЛУЧАЙНО!!!
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SPARTAK 85
1501485566
Сегодня будет видно состояние Спартака.
Ответить
Дядя Серёжа
1501492318
Повезти должно. В первые полчаса. Раза 2-3.
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Одинокий волк Маквейд
1501494820
Уделают наши сегодня без вопросов, без везения и без разницы кто у них в стартовом составе, лишь бы не больше 11 человек.
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Приус
1501495479
Оторвемся сегодня на бычках, накрутим им хвосты.
Ответить
СШГЭС
1501495929
Бычков везут на забой, нужно брать на мясо!
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Сибирь за Спартак
1501496519
Ставлю на гол в первом тайме, а там видно будет.
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