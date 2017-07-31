Бубнов: «В нынешнем состоянии Дзюба не нужен ни «Спартаку», ни «Локомотиву»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на старте сезона. Напомним, что матч третьего тура чемпионата России против «Тосно» (1:0) форвард начал на скамейке запасных.

«У Манчини большой выбор исполнителей в передней линии, и пока игра Артема его устраивает меньше остальных. Чтобы справляться с такой конкуренцией, нужно выполнять соответствующий объем работы, действовать агрессивно и напористо. С его нынешним уровнем футбола впечатлить Манчини не удастся, что итальянец и показал, дважды не поставив его в стартовый состав.

Ходит много разговоров о возможном уходе Дзюбы из «Зенита», но в том состоянии, в котором он находится, ни «Спартаку», ни «Локомотиву» он не нужен. Их форварды выглядят в данный момент куда убедительнее, выполняют больший объем технико-тактических действий, так зачем им он? Впрочем, как и в случае с Кокориным, все зависит исключительно от него самого», – отметил Бубнов.