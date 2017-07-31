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  • Бубнов: «В нынешнем состоянии Дзюба не нужен ни «Спартаку», ни «Локомотиву»

Бубнов: «В нынешнем состоянии Дзюба не нужен ни «Спартаку», ни «Локомотиву»

31 июля 2017, 02:02
18

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на старте сезона. Напомним, что матч третьего тура чемпионата России против «Тосно» (1:0) форвард начал на скамейке запасных.

«У Манчини большой выбор исполнителей в передней линии, и пока игра Артема его устраивает меньше остальных. Чтобы справляться с такой конкуренцией, нужно выполнять соответствующий объем работы, действовать агрессивно и напористо. С его нынешним уровнем футбола впечатлить Манчини не удастся, что итальянец и показал, дважды не поставив его в стартовый состав.

Ходит много разговоров о возможном уходе Дзюбы из «Зенита», но в том состоянии, в котором он находится, ни «Спартаку», ни «Локомотиву» он не нужен. Их форварды выглядят в данный момент куда убедительнее, выполняют больший объем технико-тактических действий, так зачем им он? Впрочем, как и в случае с Кокориным, все зависит исключительно от него самого», – отметил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак Дзюба Артем Бубнов Александр
Комментарии (18)
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Одинокий волк Маквейд
1501466505
Вчера Дзюба был чужой на празднике жизни.
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Приус
1501467083
Пятое колесо у телеги.
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Дядя Серёжа
1501467105
Всё, пришла ему - Бздюба.
Ответить
СШГЭС
1501467357
Как говорят врачи, мы его теряем.
Ответить
Сибирь за Спартак
1501467604
Такое бревно с такой зарплатой и такими понтами непросто будет в аренду сплавить.
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Svoysvoemubrat
1501468081
Манчини наверняка рассказали об отношениях Дзюбы и Спартака, так что он наверняка даст ему шанс в следующей игре.
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bashnat013
1501475413
Зато он кореш Кокорина
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Сильвербой
1501479235
Что-то задора у Артемки поубавилось, не слышен уже его звонкий голосок, не найти в интернете его пламенных речей!!!
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Правдоруб100
1501480604
Когда услышали впервые фамилию Дзюба (много лет тому..) сразу сказал, что это игрок уровня ФНЛ. Так оно и получилось. Какого хрена он не идёт классом ниже, где и звездой был бы и денег рубил не меньше! Что за дурь быть последним из первых???!!!
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yuran63
1501482556
Шлюбу срочно в Томь или Ростов!
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