Гришин «обалдел» от поражения «молодежки» «Спартака» со счетом 0:5

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин с большим удивлением отреагировал на поражение молодежной команды московского «Спартака» в матче третьего тура молодежного первенства команд клубов РФПЛ от «Краснодара» (мол).

Напомним, игра закончилось со счетом 0:5 в пользу южан.

– Молодежка «Спартака» уступила 0:5?! Обалдеть. Я перестал смотреть при 0:3.

– Что же происходит с командой, которая в прошлом сезоне выиграла первенство?

– Думаю, дело в том, что 8 человек из той команды перешли в «Спартак-2». Соответственно, произошло резкое омоложение состава. У них сейчас играют ребята 1999 – 2000 годов рождения.

– Кто входит в вашу юношескую сборную из молодежки «Спартака»?

– В основном я приглашаю ребят из «Спартак-2». А молодежке красно-белых, видимо, пока не хватает стабильности.

– Правда, что 99-й год «Краснодара» какой-то умопомрачительный по силе?

– Во-первых, не сказал бы, что прям уж умопомрачительный. У нас 97-98 год ЦСКА тоже был очень приличным. А, во-вторых, если бы 8 человек не перешли в «Спартак-2», пять мячей они бы точно не пропустили.