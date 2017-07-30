Ари – о своей травме: «У каждого воина есть шрам»

Нападающий московского «Локомотива» Ари, проходящий сейчас восстановление после операции на крестообразных связках, дал понять общественности, что эта пауза в карьере станет для него очередным толчком к успехам.

«Человек славится не тем, что не падает, а тем, что может встать после любого падения. Если появляются проблемы, их нужно преодолевать. Любой воин должен сражаться до конца. И от этого у каждого из них появляются шрамы», – пофилософствовал в своем Instagram бразилец.

Повреждение форвард получил в игре второго тура РФПЛ против московского ЦСКА (3:1). Восстановление должно занять порядка четырех месяцев.