Кришито: «Вместе с Манчини в «Зенит» пришли опыт и харизма»

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито поделился мыслями по поводу случившегося в начале лета назначения на пост главного тренера команды итальянца Роберто Манчини.

«Во-первых, хочу выразить благодарность наставнику, что именно мне он доверил быть капитаном. Будучи в этом статусе, я чувствую серьезную ответственность. Теперь просто обязан выжимать из себя максимум на благо команды. К слову, прежний обладатель повязки Данни был мне как брат.

Конечно, я очень рад, что главным тренером стал не кто иной как Манчини. С ним к нам пришли харизма, опыт. Кстати, Роберто хотел заполучить меня еще в тот момент, когда работал в «Интере», – рассказал Кришито.

Ближайший матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно». Начало – в 20:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи.