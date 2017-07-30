Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лацио» может приобрести Азмуна и отдать его в аренду в «Верону»

«Лацио» может приобрести Азмуна и отдать его в аренду в «Верону»

30 июля 2017, 14:12
9

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Лацио». По информации cittaceleste.it, в случае успешного завершения сделки римский клуб отдаст 22-летнего иранца в аренду «Вероне» на один сезон.

Ранее сообщалось, что итальянская команда готова заплатить за футболиста 15 миллионов евро.

Напомним, форвард перешел в стан казанского клуба перед началом сезона из «Ростова». По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в двух матчах РФПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Лацио Рубин Верона Азмун Сердар
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KARAT777
1501416514
хороший футболист ему нужен сильный тренер
Ответить
84aivengo
1501416978
азмуну это надо?
Ответить
himik2-62
1501419680
хрен на хрен менять
Ответить
BRO_football
1501419887
Не перейдёт Азмун никуда. Без Бердыева он никто.
Ответить
paparazzi-kazan
1501421798
Это вме бла-бла-бла.
Ответить
EcioAuditore
1501422303
Бердыев сейчас его не отпустит ну как минимум этот и следующий сезон вот и все
Ответить
123сату123
1501423657
Я думаю, что Азмун не перейдет в Лацио, на его место уже взяли игрока
Ответить
anri1703
1501433818
а оно ему надо в верону в итоге идти
Ответить
фанат джигурды
1501446623
смысл?
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
1
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
75
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Все новости
Все новости
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
75
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
32
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
6
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
4
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
4
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
6
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
13
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
13
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
25
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
79
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+