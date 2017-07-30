«Лацио» может приобрести Азмуна и отдать его в аренду в «Верону»

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Лацио». По информации cittaceleste.it, в случае успешного завершения сделки римский клуб отдаст 22-летнего иранца в аренду «Вероне» на один сезон.

Ранее сообщалось, что итальянская команда готова заплатить за футболиста 15 миллионов евро.

Напомним, форвард перешел в стан казанского клуба перед началом сезона из «Ростова». По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в двух матчах РФПЛ, не отметившись результативными действиями.