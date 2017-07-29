Божович – после матча с «Рубином»: «Где-то ошибки, где-то мастерство, а где-то я проиграл»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал итог матча 3-го тура РФПЛ, в котором его подопечные уступили «Рубину» (1:2).

После данного поражения «канониры» расположились на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Трудная игра. Очень жарко. Много сил потратили на поле. У нас был отличный момент у Джорджевича, но мы не забили. Могли вести 2:0. Потом отыграться было уже сложно. Где-то ошибки, где-то мастерство, а где-то я проиграл», – сказал Божович.