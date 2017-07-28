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  • Мутко: «Российские клубы одержали в еврокубках убедительные победы»

Мутко: «Российские клубы одержали в еврокубках убедительные победы»

28 июля 2017, 14:54
19

Президент РФС Виталий Мутко остался доволен выступлением российских клубов в еврокубках. Напомним, что ЦСКА на этой неделе обыграл АЕК, а «Зенит» и «Краснодар» одержали победы над «Бней-Иегудой» и «Люнгбю» соответственно.

«Пока это только первые матчи, но в целом наши клубы одержали убедительные победы. Надеюсь, выйдут в следующий раунд. Это очень важно.

Сулейманов? Я всегда радуюсь, да и все российские болельщики, когда появляются такие молодые доморощенные игроки. К ним российский футбол и должен быть направлен. Поэтому хочется, чтобы наши игроки получали больше практики, возможности, только так мы можем поднять национальную сборную», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Лига Европы Лига чемпионов Краснодар Зенит ЦСКА Сулейманов Магомед-Шапи Мутко Виталий
Комментарии (19)
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серега кашин
1501243773
самую убедительную победу одержал краснодар
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dok66
1501243895
Убедительную победу одержал только ЦСКА ! Зеня и Краснодар с трудом "отскочили" ? Чего несешь бред , уважаемый ЛВМуть ?
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мароко
1501244215
ЭТО радует, так держать!
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BRO_football
1501244348
Ага, ещё скажи, что в этом заслуга лимита на легионеров.
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hevbn 28
1501244698
В целом это напоминает анекдот "про человека ,который сказал, что хочет жить вечно, и считает что пока все идет по плану", а что касается Сулейманова здесь главное даже не практика , а мастерство , если у человека есть талант чтобы играть 18-19 лет в главной команде , то он будет там играть , но а если его нет (таланта) то хоть он будет каждый матч выходить с 1 по 90 мин. то он все равно не вырастет в сильного игрока .( Желаю всяческих успехов Сулейманову, по первому матчу понравился ).
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Garrincha58
1501245378
посмотрел сегодня концовку Краснодара вот блин какой молодой Сулейманов, а как вышел заряженный на удар берите пример всякие Базелюки Давыдовы Гасилины и вообще таких как Галицкий у нас бы в футболе человек 10 и был бы наш футбол не хуже немецкого,а таких как Прядкин Мутко Толстых Гинер Федун вообще подальше от футбола функционеры блин карьеристы популисты
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Jenea83
1501246996
При всем уважении соперники были такие что не пройти их это позор. Это даже не Фенербахче, Псв, или Базель.. Я уже молчу про Лион, Спортинг, Севилья...
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√монегаск√
1501247430
Вот только твоей заслуги,Виталя в том,что периодически на Российских полях зажигаются маленькие звездочки,абсолютно нет!! Можешь не обольщаться,так как они появляются не благодаря твоим действиям у руля РФС, а скорее вопреки! Увы и ах,мистер!!! (
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insider_retro
1501251375
Виталий Леонтьевич, видно утром на цифирки посмотрел и сделал вывод... Как всё просто у него... Ему бы только очки и коэффициенты прирастали для победных реляций!!...
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115
1501270000
болван по ходу не смотрел ни один матч
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