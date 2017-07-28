Мутко: «Российские клубы одержали в еврокубках убедительные победы»

Президент РФС Виталий Мутко остался доволен выступлением российских клубов в еврокубках. Напомним, что ЦСКА на этой неделе обыграл АЕК, а «Зенит» и «Краснодар» одержали победы над «Бней-Иегудой» и «Люнгбю» соответственно.

«Пока это только первые матчи, но в целом наши клубы одержали убедительные победы. Надеюсь, выйдут в следующий раунд. Это очень важно.

Сулейманов? Я всегда радуюсь, да и все российские болельщики, когда появляются такие молодые доморощенные игроки. К ним российский футбол и должен быть направлен. Поэтому хочется, чтобы наши игроки получали больше практики, возможности, только так мы можем поднять национальную сборную», – сказал Мутко.