Гаттузо впечатлен трансферной активностью «Милана»

Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо выделил приобретения россонери текущим летом в лице Бонуччи и Бильи.

«Милан проводит отличную трансферную компанию. Особенно меня впечатляют покупки Бонуччи и Бильи, которые придадут команде другой менталитет и огромный опыт.

Сейчас существует огромный энтузиазм среди болельщиков. Футболисты «Милана» должны снова овладеть выигрышным менталитетом, уважать ту футболку, которую ты носишь, и людей, которые за тебя переживают», – приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Напомним, что Леонардо Бонуччи перешел в «Милан» из «Ювентуса», а Лукас Билья – из «Лацио».