Сулейманов признался, что не помнит свой гол в ворота «Люнгбю»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, который принес своей команде победу в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы над «Люнгбю» (2:1), поделился своими впечатлениями.

Напомним, что 17-летний россиянин стал самым молодым автором гола в истории «быков» в еврокубках.

— Есть ощущение, что сегодня вы спасли команду?

— Нет, не чувствую такого. Просто получилось так, что забил гол.

— С какой задачей выходили на замену? Что от вас хотел тренер?

— Сказал обострить игру и попытаться забить. Когда получилось забить, то ничего сам толком не понял сразу. Только эмоции в голове были.

— Волновались перед выходом на поле?

— Волнение, конечно, было. Все-таки это моя первая игра на новом стадионе. С первым касанием волнение уже ушло, и дальше играл как мог.

— Надолго запомните этот мяч?

— Я помню, как угловой был и как мяч ко мне катился. Все. Больше ничего не помню.

— Кого первым побежали поздравлять?

— К своим пацанам с «молодежки». Мы договаривались, что если кто-то из нас забьет, то сразу побежит к своим.

— Придется теперь «проставляться» товарищам? Или это они должны будут?

— Нет, проставляться не буду. Просто будем отдыхать, а затем готовиться к новой игре.