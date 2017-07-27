Экс-игрок «Зенита» Панов планирует ходить по Санкт-Петербургу в шарфе «Спартака»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Панов прокомментировал свое приобретение абонемента на матчи московского «Спартака». По словам экс-игрока, он с детства болеет за красно-белых.

«Безусловно, в бытность футболиста для меня «Спартак» был первым раздражителем. Но я болел за них, когда они играли в Лиге чемпионов. Хотя когда был маленьким, то болел за «Зенит». Тот «Зенит» 1984 года был для меня лучшим клубом. Тогда в команде играли питерские ребята, а к сегодняшнему «Зениту» у меня симпатий нет.

Я не изменял команде. Одно дело работать в одной команде, а болеть можно за другую. Я болею за «Спартак». Мне нравится «Открытие Арена» и болельщики «Спартака». Они дают мне возможность болеть раскрепощенно на фан-секторе стадиона. Поэтому именно туда я и взял абонемент. Мне очень нравится, как болеют фанаты «Спартака».

Как я веду себя на стадионе? Конечно, я кричу кричалки и пою песни. Я полностью ударился в фанатскую атмосферу и готов пробить первый выезд за «Спартак» на матч против «Зенита». Буду ходить по Санкт-Петербургу в красно-белом шарфе и красной футболке. Надеюсь, что мне удастся попасть на фан-сектор», – говорит Панов.

Нападающий выступал на берегах Невы в 1994 и с 1997 по 2000 годы, проведя за сине-бело-голубых в общей сложности 115 матчей и забив 29 голов.