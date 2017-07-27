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  • Экс-игрок «Зенита» Панов планирует ходить по Санкт-Петербургу в шарфе «Спартака»

Экс-игрок «Зенита» Панов планирует ходить по Санкт-Петербургу в шарфе «Спартака»

27 июля 2017, 21:20
14

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Панов прокомментировал свое приобретение абонемента на матчи московского «Спартака». По словам экс-игрока, он с детства болеет за красно-белых.

«Безусловно, в бытность футболиста для меня «Спартак» был первым раздражителем. Но я болел за них, когда они играли в Лиге чемпионов. Хотя когда был маленьким, то болел за «Зенит». Тот «Зенит» 1984 года был для меня лучшим клубом. Тогда в команде играли питерские ребята, а к сегодняшнему «Зениту» у меня симпатий нет.

Я не изменял команде. Одно дело работать в одной команде, а болеть можно за другую. Я болею за «Спартак». Мне нравится «Открытие Арена» и болельщики «Спартака». Они дают мне возможность болеть раскрепощенно на фан-секторе стадиона. Поэтому именно туда я и взял абонемент. Мне очень нравится, как болеют фанаты «Спартака».

Как я веду себя на стадионе? Конечно, я кричу кричалки и пою песни. Я полностью ударился в фанатскую атмосферу и готов пробить первый выезд за «Спартак» на матч против «Зенита». Буду ходить по Санкт-Петербургу в красно-белом шарфе и красной футболке. Надеюсь, что мне удастся попасть на фан-сектор», – говорит Панов.

Нападающий выступал на берегах Невы в 1994 и с 1997 по 2000 годы, проведя за сине-бело-голубых в общей сложности 115 матчей и забив 29 голов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (14)
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порт
1501179840
Вот что делает алкоголь и травка с башкой.
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Диктор
1501180835
Красава-больше нечего сказать
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dyema
1501181223
Зря ты так Александр, затравят теперь и по-делу!
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Fju-2
1501182308
Почему-то представил себе Панова, поющим: Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог Шла босиком, не жалея ног...
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zlobny_zenitos
1501182759
Мясным то пацанам зачем этот клоун? Уже не знает как к себе внимание привлечь. Не берут видать никуда...
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alp
1501183704
вероятно, ему кто то в щщи сунул в Зените. пацан обиделся )))
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romario605
1501184130
Хочешь болеть за Спартак, не вопрос, болей, поддерживай! Зачем пиз...ть, просто делай это!
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TRELL
1501184807
За...бал уже... До сих пор обижен на Зенит. А раньше другое говорил, не приятно,но плевать уже на него! Болей ты за кого хочешь,но показуха твоя уже бесит...
Ответить
С@НЁК.
1501210533
Это футбольный Панин.
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jet andy
1501231726
Ну и мерзкий же ты, Санек.
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