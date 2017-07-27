«Манчестер Юнайтед» просмотрит 22-летнего хавбека «Андерлехта»

Английский «Манчестер Юнайтед» пристально изучает фигуру полузащитника бельгийского «Андерлехта» Леандера Дендокера, сообщает De Morgen. Так, скауты «красных дьяволов» намерены посетить матч чемпионата Бельгии между командой 22-летнего футболиста и «Антверпеном» (28 июля), чтобы увидеть игрока в деле.

В системе «Андерлехта» спортсмен находится с 2009 года.

В минувшем евросезоне Дендокер провел 14 матчей в Лиге Европы, в том числе два – против «Манчестер Юнайтед», которому хавбек даже забил один мяч.