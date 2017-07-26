Тренер «Бней-Иегуды»: «Попытаемся обыграть «Зенит», не используя погоду»

Главный тренер «Бней-Иегуды» Йосси Абуксис поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом». Завтра тель-авивский клуб примет третью команду РФПЛ-2016/17 в рамках встречи квалификации Лиги Европы.

– Как вы восприняли результаты жеребьевки?

– Понятно, что не обрадовались. «Зенит» – большой клуб. Но мы все равно выйдем на поле и покажем все, на что способны.

– Домашнее поле может помочь «Бней-Иегуде»?

– «Зенит» фаворит вне зависимости от того, где проходит игра. Однако не нужно выходить на поле с чувством, что ты обязательно проиграешь. Даже если расклад сил вроде бы не в твою пользу. В футболе всякое бывает. Если мы не пройдем дальше – в любом случае извлечем из этих матчей большую пользу

– В Тель-Авиве сейчас нечем дышать – жара страшная. Она может стать вашим помощником?

– Ну, если бы мы играли в 16:00 в настоящее пекло – может быть. Однако матч пройдет вечером, и мы в любом случае попытаемся обыграть «Зенит» другими способами. То есть, прийти к победе не используя погоду.

– Тактику изберете от обороны?

– Безусловно, постараемся не пропустить. У «Зенита» хорошее нападение. Ко всему надо быть готовыми. Но мы все постараемся все сделать наилучшим образом.

Матч начнется в 20:30 по московскому времени.