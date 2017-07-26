Коутиньо сказал Клоппу, что хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо сообщил главному тренеру Юргену Клоппу о желании покинуть клуб. Ожидается, что игрок сборной Бразилии пополнит состав «Барселоны».

В понедельник сине-гранатовые увеличили предложение по хавбеку с 72 миллионов евро до 89. Вчера «Бомбардир» писал о том, что стороны согласовали условия соглашения. Также известно о том, что нынешний форвард каталонского клуба Неймар рассчитывает на трансфер Коутиньо в «ПСЖ», куда может перейти сам за 450 миллионов.

В минувшем сезоне Коутинью забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 36 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.