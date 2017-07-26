Газзаев: «И судейство, и качество футбола, и организация РФПЛ оставляют желать лучшего»

Депутат Государственной думы РФ, бывший главный тренер ЦСКА и России Валерий Газзаев рассказал о своих ожиданиях от стартовавшего недавно сезона российской Премьер-лиги. По его словам, судейство, качество футбола и организация самого турнира находится по-прежнему на низком уровне.

«Радует, что в стране продолжают появляться красивые, новые, вместительные стадионы. Это должно сказаться на посещаемости. А вот все остальное оставляет желать лучшего. И судейство, и качество футбола, и организация турнира.

Кубок конфедераций в России прошел безукоризненно в плане безопасности. Но первые же матчи на внутренней арене (взять хотя бы игру «Динамо» – «Спартак») показали: РФС и РФПЛ совершенно не готовы поддерживать аналогичный уровень обеспечения порядка. А ведь западные СМИ перед ЧМ-2018 обязательно используют любой инфоповод и начнут раздувать каждый такой инцидент. Так что премьер-лига обязана сделать выводы.

Судя по всему, РФС и РФПЛ не ведут никакой разъяснительной работы с фанатами. Поэтому хочу лично призвать болельщиков: вы должны понимать, что подобное поведение абсолютно недопустимо. Именно вы – главные участники чемпионата мира, вы должны подавать пример поведения и правильного отношения», – сказал Газзаев.

Напомним, что ранее экс-тренер выступил с предложением об отмене лимита на легионеров в российском футболе.