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    Газзаев: «И судейство, и качество футбола, и организация РФПЛ оставляют желать лучшего»

    Депутат Государственной думы РФ, бывший главный тренер ЦСКА и России Валерий Газзаев рассказал о своих ожиданиях от стартовавшего недавно сезона российской Премьер-лиги. По его словам, судейство, качество футбола и организация самого турнира находится по-прежнему на низком уровне.

    «Радует, что в стране продолжают появляться красивые, новые, вместительные стадионы. Это должно сказаться на посещаемости. А вот все остальное оставляет желать лучшего. И судейство, и качество футбола, и организация турнира.

    Кубок конфедераций в России прошел безукоризненно в плане безопасности. Но первые же матчи на внутренней арене (взять хотя бы игру «Динамо» – «Спартак») показали: РФС и РФПЛ совершенно не готовы поддерживать аналогичный уровень обеспечения порядка. А ведь западные СМИ перед ЧМ-2018 обязательно используют любой инфоповод и начнут раздувать каждый такой инцидент. Так что премьер-лига обязана сделать выводы.

    Судя по всему, РФС и РФПЛ не ведут никакой разъяснительной работы с фанатами. Поэтому хочу лично призвать болельщиков: вы должны понимать, что подобное поведение абсолютно недопустимо. Именно вы – главные участники чемпионата мира, вы должны подавать пример поведения и правильного отношения», – сказал Газзаев.

    Напомним, что ранее экс-тренер выступил с предложением об отмене лимита на легионеров в российском футболе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2017 10:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 июля 2017, 15:58

      И депутаты оставлт желать лучшего)))и министры)))и президент))) А там и футбол плдтянется

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 июля 2017, 10:54

      у нас многое оставляет желать лучшего, футбол это отражение того что в стране происходит

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